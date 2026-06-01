Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te 6 ayda yaklaşık 5 ton plastik kapak toplandı

        Bilecik'te 6 ayda yaklaşık 5 ton plastik kapak toplandı

        Bilecik'te, Sıfır Atık Hareketi kapsamında "Dünya bize emanet" temasıyla okullar arası düzenlenen yarışmada 4 ton 969 kilogram plastik kapak toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 6 ayda yaklaşık 5 ton plastik kapak toplandı

        Bilecik'te, Sıfır Atık Hareketi kapsamında "Dünya bize emanet" temasıyla okullar arası düzenlenen yarışmada 4 ton 969 kilogram plastik kapak toplandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce geçen aralık ayında plastik kapak toplama yarışması başlatıldı.

        Mayıs ayı sonunda tamamlanan yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 15 okul katıldı. Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu'nun birinci, Özel Bozüyük Sınav Koleji'nin ikinci ve Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun ise üçüncü olduğu yarışmada 4 ton 969 kilogram plastik kapak toplandı.

        Toplanan kapakların geliriyle engellilere tekerlekli ve akülü sandalye alınacağı bildirildi.

        Vali Faik Oktay Sözer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın önemine değindi.

        Çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen plastik kapak toplama yarışmasına 15 okulun katıldığını belirten Sözer, şöyle konuştu:

        "Toplanan bu kapakların geri dönüşüm yoluyla engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye ve akülü sandalye desteğine dönüşecek olması, bu çalışmayı çevreye duyarlılığın yanı sıra güçlü bir dayanışma örneği haline de getirmektedir. Bu anlamlı çalışmada emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum. Toplanan her kapak, çevremizin korunmasına katkı sunarken aynı zamanda dayanışmanın, duyarlılığın ve sosyal sorumluluk bilincinin de güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Özellikle çevre gönüllüsü öğrencilerimizin gösterdiği bu hassasiyet, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmektedir. Çevreyi korumak yalnızca kamu kurumlarının değil, hepimizin ortak sorumluluğudur."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ise dünyanın insanlara emanet olduğunu ve kirletilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Emanete sahip çıkmanın yolu israf etmemekten, doğal kaynakları verimli kullanmaktan, atıkları önlemekten, atıkları azaltmaktan, atıkları kaynağında ayrıştırmaktan ve atıkları geri dönüştürmekten geçer. Gelin, sıfır atık anlayışını artıralım. Gelin, çocuklarımıza ve geleceğimize havası, suyu, toprağı temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakalım." ifadesini kullandı.

        Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerinden 6. sınıf öğrencisi Aybüke Beren Türker de doğayı temiz tutmak için arkadaşlarıyla sokaklardaki plastik kapakları topladıklarını söyledi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, daire müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Vali Sözer, dereceye giren okulların temsilcilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Benzer Haberler

        BŞEÜ'de bayramlaşma töreni
        BŞEÜ'de bayramlaşma töreni
        Beşiktaş altyapısında oynayan Bilecikli genç kaleci Doruk, turnuvayı gol ye...
        Beşiktaş altyapısında oynayan Bilecikli genç kaleci Doruk, turnuvayı gol ye...
        Meslek liseliler atık malzemelerden bitki yetiştirme makinesi tasarladı
        Meslek liseliler atık malzemelerden bitki yetiştirme makinesi tasarladı
        Bilecik'te yetiştirilen kiraz açık artırma ile satılıyor
        Bilecik'te yetiştirilen kiraz açık artırma ile satılıyor
        Bilecik'teki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı
        Bilecik'teki trafik kazalarında 1'i ağır 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
        Bilecik'te otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı