Bilecik'te 6 ayda yaklaşık 5 ton plastik kapak toplandı

Bilecik'te, Sıfır Atık Hareketi kapsamında "Dünya bize emanet" temasıyla okullar arası düzenlenen yarışmada 4 ton 969 kilogram plastik kapak toplandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce geçen aralık ayında plastik kapak toplama yarışması başlatıldı.



Mayıs ayı sonunda tamamlanan yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 15 okul katıldı. Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu'nun birinci, Özel Bozüyük Sınav Koleji'nin ikinci ve Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun ise üçüncü olduğu yarışmada 4 ton 969 kilogram plastik kapak toplandı.



Toplanan kapakların geliriyle engellilere tekerlekli ve akülü sandalye alınacağı bildirildi.



Vali Faik Oktay Sözer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın önemine değindi.



Çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirilen plastik kapak toplama yarışmasına 15 okulun katıldığını belirten Sözer, şöyle konuştu:



"Toplanan bu kapakların geri dönüşüm yoluyla engelli vatandaşlarımız için tekerlekli sandalye ve akülü sandalye desteğine dönüşecek olması, bu çalışmayı çevreye duyarlılığın yanı sıra güçlü bir dayanışma örneği haline de getirmektedir. Bu anlamlı çalışmada emeği bulunan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum. Toplanan her kapak, çevremizin korunmasına katkı sunarken aynı zamanda dayanışmanın, duyarlılığın ve sosyal sorumluluk bilincinin de güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Özellikle çevre gönüllüsü öğrencilerimizin gösterdiği bu hassasiyet, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirmektedir. Çevreyi korumak yalnızca kamu kurumlarının değil, hepimizin ortak sorumluluğudur."



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ise dünyanın insanlara emanet olduğunu ve kirletilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Emanete sahip çıkmanın yolu israf etmemekten, doğal kaynakları verimli kullanmaktan, atıkları önlemekten, atıkları azaltmaktan, atıkları kaynağında ayrıştırmaktan ve atıkları geri dönüştürmekten geçer. Gelin, sıfır atık anlayışını artıralım. Gelin, çocuklarımıza ve geleceğimize havası, suyu, toprağı temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakalım." ifadesini kullandı.



Söğüt Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerinden 6. sınıf öğrencisi Aybüke Beren Türker de doğayı temiz tutmak için arkadaşlarıyla sokaklardaki plastik kapakları topladıklarını söyledi.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, daire müdürleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte Vali Sözer, dereceye giren okulların temsilcilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

