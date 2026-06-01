        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı'dan üniversitenin kuruluş yıl dönümü mesajı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitenin kuruluşunun 19. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, mesajında, bilimin rehberliğinde, köklü medeniyet değerlerinin ışığında yol alan üniversitenin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

        Üniversitenin, Şeyh Edebali'nin insanı merkeze alan yaklaşımını, bilgiye verdiği önemi ve toplumsal sorumluluk anlayışını akademik ve kurumsal çalışmalarına yansıtarak geleceğe taşımayı sürdürdüğünü belirten Kaplancıklı, şunları kaydetti:


        "Geride bıraktığı 19 yıl boyunca üniversitemiz, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarında önemli başarılara imza atmış, sürekli gelişen yapısı ve yenilikçi vizyonuyla yükseköğretim alanında saygın bir konuma ulaşmıştır. Bugün geldiğimiz noktada üniversitemiz, yalnızca bilgi üreten değil aynı zamanda doğru bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemlerini öğreterek, bu bilgiyi insan refahına hizmet edecek bir değere dönüştürme becerisi kazandıran güçlü bir bilim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemizin kalite odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda 19. kuruluş yıl dönümünde elde ettiği kurumsal akreditasyon başarısı, akademik ve idari süreçlerde ulaştığımız kurumsal yetkinliğin en somut göstergelerinden biri olmuştur."


        Kaplancıklı, bu başarının, ortak akla, katılımcı yönetime, sürekli iyileştirme kültürüne ve nitelikli eğitim anlayışına verdikleri önemin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip bireyler olarak yetişmesi, akademik çalışmalarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale gelmesi ve üniversitemizin bölgesel kalkınmaya katkı sunan öncü bir kurum olarak güçlenmesi en temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

