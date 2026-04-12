Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 147 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 12:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 18 mahalle ve 32 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 50 yolun açılması için çalışma başlattı.

        Başkale ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yüksek kesimlerde ulaşımın güçlükle sağlandığı ilçe, karla beyaza büründü.

        İlçe sakinleri, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        - Bitlis

        Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan karın ardından kent merkezi beyaza büründü.

        Karayolları ve Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması başlattı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Kurtkan, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

        - Muş

        Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle 15 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Yentür, kırsaldaki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        - Hakkari

        Hakkari'de 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Akçalı köyü yakınındaki Entegre Katı Atık Tesisi mevkisinde Hakkari-Van kara yolunda çökme oluştu.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Ekipleri, yolda önlem alarak çalışma başlattı.

        Sağanağın yerini kara bıraktığı kent, beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
