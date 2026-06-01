        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Eceabat'ta deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Eceabat Belediyesi, Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği ve S.S. Eceabat Su Ürünleri Kooperatifi katkılarıyla "Dünya Bize Emanet" temalı etkinlik düzenlendi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına ve Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar balıkçı barınağı ve sahilde deniz dibi temizliği yaparken, etkinliğe katılan kamu personelleri de sahil temizliğini gerçekleştirdi.

        Denizden çıkarılan otomobil lastikleri, şişeler, kovalar, kasalar ve plastik atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla sergilendi.

        S.S. Eceabat Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Göktürk Darakçı, kooperatif olarak limandaki temizlik çalışmasına katkı sağladıklarını belirterek, etkinliğe katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        14 yıl önce boşandığı kocasını öldürdü!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Google'dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'da sezonu açtı, misafirlerini bekliyor...
        Çanakkale'de motoru arızalanan lastik botla sürüklenen 30 kaçak göçmen kurt...
        Büyüktepe köyünde bahar şenlikleri düzenlendi
        Ayvacık'ta çiftçiler başıboş yılkı atlarından dertli Ayvacık'ta başıboş atl...
        Çanakkale'de birlikte yaşadığı kadını sopayla döverek öldürdüğü iddia edile...