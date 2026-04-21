Çorum'da çeltik tarlasına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin çeltik tarlasına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Salih A. idaresindeki 06 FY 0703 plakalı otomobil, Girinoğlan köyü Kavşak Çayı mevkisinde yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.