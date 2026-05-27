Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Karakaya Barajı'nda 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü

        Karakaya Barajı'nda 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karakaya Barajı'nda 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü.


        Fırat Nehri üzerinde 1976'da yapımına başlanan ve 1987'de tamamlanarak su tutmaya başlayan Karakaya Barajı ve HES elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra havzasındaki suyla Diyarbakır, Elazığ ve Malatya sınırında su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.

        Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı ve HES'nin havzasında su miktarı yoğun yağışla rezervuar hacmi 9,5 milyar metreküpe ulaştı.

        Toplam 6 ünitesiyle 1800 megavat kurulu güce sahip Karakaya Barajı ve HES'te su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta barajın ilk etapta 2 tahliye kapağı açıldı.

        Daha sonra kademeli olarak 4 tahliye kapağı daha açılarak toplam 6 dolusavak kapağından dakikada binlerce metreküp su çıkışı sağlanıyor.

        Gövde yüksekliği 173 metre olan baraj setinden süzülen basınçlı suyun tahliyesi görsel şölene dönüştü. Güneş ışınlarıyla da bölgede zaman zaman gökkuşağı oluşuyor.

        Su tahliye işleminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

        Bölgeye gelen vatandaşlar, güzel manzara oluşturan su tahliyesini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Anadolu Ajansı ekibince de su tahliye çalışması dronla görüntülendi.

        - "Bu güzel manzarayı ailem ile izlemeye geldik"

        Su tahliye işlemini izleyen Cuma Çelik, AA muhabirine, barajın kapaklarının açıldığını duyunca Diyarbakır merkezden geldiklerini söyledi.

        Çelik, "Bu güzel manzarayı ailem ile izlemeye geldik. Böyle bir güzelliği gördüğüm için de çok mutluyum. Bu kış güzel kar yağdı. Daha sonra sürekli yağış oldu. Bu sene her yerden su fışkırıyor. Kuruyan çeşmelerden bile su fışkırıyor." dedi.

        - "İlk defa böyle bir manzara görüyorum"

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Hasan İnal da barajdan su tahliye işleminin çok güzel olduğunu belirtti.

        İnal, "Manzara bayağı güzel ve nefes kesici. Suyun sesi, havada uçuşan damlalar insanın nefesini kesiyor. İlk defa böyle bir manzara görüyorum. Ömrümde böyle bir şeye şahit olmadım." diye konuştu.

        Abdulmelik Çetin ise ailesi ile barajın kapaklarının açıldığını duyunca Malatya'dan bölgeye geldiklerini söyledi.

        Çetin, "Uzun yıllar sonra ilk defa kapaklar açılmış. Sıcak havada burası çok serin. Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyorum ama barajı hiçbir zaman bu kadar dolu görmemiştim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bakan Gürlek açıkladı! Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da robotik kodlama atölyesiyle öğrenciler teknolojiye yönlendiri...
        Diyarbakır'da robotik kodlama atölyesiyle öğrenciler teknolojiye yönlendiri...
        Diyarbakır ve Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk y...
        Diyarbakır ve Bingöl'de Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk y...
        Diyarbakır'da eski bayramlaşma kültürü yaşatılıyor
        Diyarbakır'da eski bayramlaşma kültürü yaşatılıyor
        Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, 14'üncü bayrama da buruk gir...
        Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren aileler, 14'üncü bayrama da buruk gir...
        Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4...
        Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4...
        Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Diyarbakır ve çevre illerde bayram namazı kılındı