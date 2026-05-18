Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye'de sıfır atık belgeli tek yarı maraton olma özelliğini taşıyan Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'nun sıfır atık belgesi yenilendi.



Belge teslim töreni, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



İl Müdürü Ayşe Sarı, sürdürülebilir spor organizasyonlarının önemine dikkati çekerek, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.



Kulüp Başkanı Önder Akdağ da çevre duyarlılığını spor organizasyonlarının merkezine yerleştirdiklerini söyledi.



Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'nun sadece sportif bir etkinlik olmadığını ifade eden Akdağ, organizasyonun aynı zamanda çevre farkındalığı oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.



Akdağ, maraton kapsamında atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tek kullanımlık ürünlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Uluslararası Edirne Yarı Maratonu’nun sıfır atık belgesini yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Daha çevreci ve sürdürülebilir spor etkinlikleri düzenleme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücünü çevre bilinciyle buluşturarak hem katılımcılarda farkındalık oluşturmayı hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz."



Yarı maraton bu yıl 6 Eylül Pazar günü koşulacak.







