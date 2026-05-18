        Edirne Yarı Maratonu'nun sıfır atık belgesi yenilendi

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye'de sıfır atık belgeli tek yarı maraton olma özelliğini taşıyan Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'nun sıfır atık belgesi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Belge teslim töreni, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        İl Müdürü Ayşe Sarı, sürdürülebilir spor organizasyonlarının önemine dikkati çekerek, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

        Kulüp Başkanı Önder Akdağ da çevre duyarlılığını spor organizasyonlarının merkezine yerleştirdiklerini söyledi.

        Uluslararası Edirne Yarı Maratonu'nun sadece sportif bir etkinlik olmadığını ifade eden Akdağ, organizasyonun aynı zamanda çevre farkındalığı oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

        Akdağ, maraton kapsamında atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve tek kullanımlık ürünlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Uluslararası Edirne Yarı Maratonu’nun sıfır atık belgesini yenilemenin gururunu yaşıyoruz. Daha çevreci ve sürdürülebilir spor etkinlikleri düzenleme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sporun birleştirici gücünü çevre bilinciyle buluşturarak hem katılımcılarda farkındalık oluşturmayı hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz."

        Yarı maraton bu yıl 6 Eylül Pazar günü koşulacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Şehit polislere gözyaşlarıyla veda
        Mourinho geri dönüyor! Anlaşma sağlandı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Göğsünden bıçaklandı... Hastanede 10. kattan düşüp öldü!
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Park halindeki otomobile çarptı... Panelvan ölüm saçtı!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Sürpriz aşk
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Türk Kızılay ekipleri miniklerle tohumları toprakla buluşturdu
        İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorlu'da şehit polis memurları için törende konuştu...
        16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı
        Edirne'de müzeler çocuklar için uygulamalı eğitim alanına dönüştü
        Edirne'de yeşil ve dijital dönüşüm eğitim programı tamamlandı
        Liseli Aras'tan, 'Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum' projesi
