Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic (Dk. 86 Melih Kabasakal), Rodrigues, Lungoyi (Dk. 80 Ali Osman Kalın), Gidado (Dk.80 Ogün Özçiçek), Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk.82 Onur Bulut) Crespo (Dk.62 Onur Ergün), Kemen, Fayzullayev (Dk.82 Hamza Güreler), Harit (Dk 62 Brnic), Shomurodov, Selke (Dk. 28 Da Costa)
Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 59 Lungoyi (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Dk. 51 Nazım Sangare, Dk. 75 Sorescu, Dk. 90+4 Maxim (Gaziantep FK), Dk.66 Kazımcan Karataş, Dk. 90+1 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
