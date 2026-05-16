Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Ali Polat (74) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktör, önceki gün kırsal Bekişli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Polat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

