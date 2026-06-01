        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Dereli'de bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

        Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki yaylalar ve turizm mekanlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki yaylalar ve turizm mekanlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi.


        Şenliklioğlu, yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin Kümbet, Bektaş ve Kulakkaya yaylaları başta olmak üzere Mavi Göl ile Göksu travertenlerine ilgi gösterdiklerini belirtti.


        Yörenin güzelliklerini ziyaretçilerle birlikte yaşadıklarını dile getiren Şenlikoğlu, "Bu bayram tatilinde de bölgeye yoğun ilgi gösterildi. Yerli ve yabancı turistleri yine Dereli'de ağırladık. Her geçen yıl turizm hareketliliği artıyor." dedi.

        Ahşap evleri ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Gölyanı yaylası da bayramda ziyaretçilerini ağırladı.


        Yaylayı ziyaret eden Esra Menteşe, "Biz böyle yerleri daha çok İsviçre’de görüyorduk. İlk defa geldik. Doğası, gölü, ormanı, yeşili ve havası harika. Sosyal medyada paylaştık. Giresun’da böyle doğa harikası bir yer olduğunu görenler çok şaşırdı. Herkese tavsiye ediyoruz." dedi

        Hayrettin Taş ise yaylada keyifli zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Her yeri ayrı bir manzara sunuyor. Doğanın içinde harika bir yer." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

