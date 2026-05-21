        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri GÜNCELLEME 2 - Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı sağanak nedeniyle Samandağ ilçesindeki tüm okullarda, Antakya ilçesinde ise 5 okulda eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

        Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        - İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

        Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü.

        Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü.

        Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

        - Köprünün bir bölümü çöktü

        Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.

        Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

        - Vali Mustafa Masatlı'dan açıklama

        Vali Mustafa Masatlı, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın açıklamada, dün 11.00'de başlayan yağışın 17.00 itibarıyla şiddetini arttırdığını söyledi.

        Yağış öncesinde "sarı kod" alarmıyla Valilik koordinasyonuyla ilgili kurumların toplandığını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "İlimize meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157,2 kilogramdır. Bu da aşırı yağışların olduğunu göstermektedir. Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız, ilgili afet gruplarımız ihbarlara şu an itibarıyla 374 ekip, 498 araç ve 1200 personelle müdahale etmektedir. Yağışların bugün kuvvetini azaltarak aralıklı ve zaman zaman da sağanak şeklinde devam edeceğini öngörüyoruz. İlgili ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması bakımından dün 17.00 itibarıyla sahadadır. Şu an bizler de sahadan döndük ve hasar, zarar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        - 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı

        Masatlı, sağanak nedeniyle merkez Antakya ilçesinde çöken evdeki 15 yaşında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Defne ilçesinde ise bir sürücünün vefat ettiğini hatırlatan Masatlı, "Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır, bunlardan birisi kırmızı kod, diğer 11'i de sarı koddur." dedi.

        Masatlı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

        Sağanak nedeniyle Samandağ, Defne, Antakya, Kumlu ve Altınöz ilçelerinde de tarımsal hasarların söz konusu olduğunu kaydeden Masatlı, şöyle devam etti:

        "Şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. Diğer yandan 100 bin fidanda hasar oluşmuştur. Yaklaşık 10 bin 500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunun yanında 200 arılık kovan da maalesef bu yağışlardan dolayı telef olmuştur."

        Vali Masatlı, ekiplerin şu an itibarıyla tarım arazilerinin tamamında çalışmalara devam ettiğini belirtti.

        - Tüm kurumlarımızla sahadayız"

        Ekip olarak, sorun yaşanan alanlar başta olmak üzere tüm sahada çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Masatlı, "Barınmayla ilgili sorun yaşayan vatandaşlarımıza başta Kredi Yurtlar Kurumumuz olmak üzere diğer barınma alanlarına alıyoruz. Onun yanında iaşeyle ilgili gerek AFAD'ımız, gerekse sivil toplum kuruluşlarımız, sahada vatandaşlarımızın iaşe hizmetlerini şu an itibarıyla görüyorlar, tüm kurumlarımızla sahadayız." ifadesini kullandı.

        - Samandağ'da tüm okullarda, Antakya'da 5 okulda eğitime ara verildi

        Masatlı, yağışlarda en fazla hasar alan Samandağ ilçesinde eğitime 1 günlük ara verildiğini dile getirdi.

        Antakya ilçesinde de 5 okulda eğitime 1 günlük ara verildiğini ifade eden Masatlı, "Hepimiz, tüm kurumlarımız, ekiplerimiz, görevlilerimiz sahada, vatandaşlarımızın hizmetinde, inşallah en kısa sürede sahadaki tüm olumsuzlukları gidererek, şehrimizi normalleştirip, bayrama da o manada hazırlamış olacağız." diye konuştu.

        Meteorolojinin, ilerleyen saatlerde yağışların şiddetini azaltacağı ancak zaman zaman sağanak şeklinde olacağı şeklinde öngörüsünün olduğunu belirten Masatlı, bütün şartları göz önünde tutarak tedbiri elden bırakmayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

