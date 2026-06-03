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        Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin süresi 6 güne çıkarıldı

        Taşköprü Belediyesince bu yıl 36'incisi düzenlenecek Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin süresi 4 günden 6 güne çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin süresi 6 güne çıkarıldı

        Taşköprü Belediyesince bu yıl 36'incisi düzenlenecek Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin süresi 4 günden 6 güne çıkarıldı.

        Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşköprü Belediye Meclisi ile Festival Komitesi'nde alınan kararla festivalin 4 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

        Bu yıl festival süresinde değişiklik yapıldığını anlatan Arslan,"4 gün olan festivalin süresini 6 güne yükselttik. Bu sebebi ilave ettiğimiz Tarım Fuarı alanındaki katılımcıların özel isteği, fuarda stant açan kişiler ile Taşköprü halkının talebi doğrultusunda festivalimizin süresini 6 güne çıkartmış olduk." dedi.

        Festivalle ilgili Köprübaşı mevkisinde düzenleme yaptıklarını ifade eden Arslan, "Bir meydan düzenlemesi yapıyoruz. Tarihi köprünün tarihi sokaklara doğru ulaşan bu bağlantılı meydanını çok daha Taşköprü'ye yakışır, estetik, güncel donatılarla planladığımız bir şekilde, bir projeyle Taşköprü'ye kazandırmayı hedefliyoruz. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah festivale yetişecek." ifadelerini kullandı.

        Pompeiopolis Uluslararası Film Festivali yapacaklarını da hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

        "1 Eylül'de inşallah Dünya Barış Günü'nde Pompeiopolis Uluslararası Film Festivali'nin ilkinin startını vereceğiz. Şu anda bu film festivalimize 23 Mart'ta müracaatlar bitti. Şu ana kadar 459 uzun ve kısa metrajlı filmler başvuru yaptı. Jürimiz şu anda elemelerine devam ettiriyor. İnşallah seçimde belli bir miktara kadar düşecek. 5 gün sürecek festival. Bu süreç içerisinde Taşköprü'nün 3 tane noktasında, kültür merkezinde, meydanda ve Köprübaşı mevkisinde, festival alan mevkisinde bu filmlerin değerlendirmeye kalan son filmlerin gösterimleri 5 gün süreçte halkımızla ve dışarıdan gelen sinemasever, filmsever insanların, takip edenlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

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