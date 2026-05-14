Kırklareli'nde masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Kırklareli Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaklaşık 50 personel katıldı. Turnuvanın ardından dereceye giren personele Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı tarafından madalyaları verildi. Saçlı, turnuvaya katılan personele teşekkür etti.

