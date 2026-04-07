Depremlerin etkilediği Malatya'da hayırsever iş insanının yaptırdığı 24 derslikli okul açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'da, hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz'ün eşi Elif Sevinç Mertöz adına yaptırdığı 24 derslikli ortaokulun açılışı gerçekleştirildi.



Malatya Valisi Seddar Yavuz, okul bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, depremlerin etkilediği şehrin merkezinde 39 bin bağımsız bölümün yapılmasının önünü açtıklarını, bunlardan 25 bininin kurasının çekildiğini ve 7 bin insanın şu anda burada ikamet ettiğini söyledi.



Bir yılı aşmadan teslim ettikleri rezerv alanlar olduğunu kaydeden Yavuz, "Bu milletin evlatlarının moralleri bozulmazsa, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duyguları zedelenmezse bizim başaramayacağımız, altından kalkamayacağımız bir durum söz konusu değildir. Nitekim eğitim başta olmak üzere her alanda destansı bir başarı ortaya koyduk. Bugün itibarıyla neredeyse deprem öncesi derslik sayımızı yüzde 58 daha yukarıya çıkardık. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden yaklaşık 12,5 milyar lira civarında bir yatırımı gerçekleştirdik." diye konuştu.



Yavuz, hayırseverlerin desteğiyle önemli eğitim kurumlarını şehre kazandırdıklarını belirterek, "Her zaman söylediğimiz gibi biz depremin izlerini sadece silmiyoruz, geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz." dedi.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.



İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, depremde kaybedilen 895 dersliğin yerine 1419 dersliğin yapıldığını, bitirdikleri 88 yatırımın yüzde 40'ının hayırseverlerin katkısıyla tamamlandığını ifade etti.



İş insanı Rıdvan Mertöz, yaklaşık 30 yıldır sürdürdükleri eğitime katkılarının artarak devam edeceğini söyledi.



Malatyalı İş İnsanları Derneği Başkanı Yunus Aktaş ise Malatya'ya 3 okul kazandıran Rıdvan Mertöz'ün katkılarını sürdüreceğine inandığını belirterek, "Bu bir gönül işi. Paranız çok olabilir, cüzdanınız kabarık olabilir, mevkiniz çok yükseklerde olabilir. Ama gönlünüzdeki sevda ülke sevdası değilse boşuna, bir şey çıkmaz. Rıdvan ağabeyin kazandırdıklarıyla ülke seviniyor." dedi.



Konuşmaların ardından okulun açılış kurdelesini kesen Vali Yavuz ile beraberindekiler, okulu gezdi, öğrencilerle sohbet etti.







