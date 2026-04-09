Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit ailesine ziyarette bulundu.





Topsakaloğlu, Malatya'da 2022'de görevi esnasında trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesini ziyaret etti.





Şehit ailesiyle sohbet eden Topsakaloğlu, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.



Ziyarette Topsakaloğlu'na İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da eşlik etti.



