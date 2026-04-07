ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı olmaya yakın

SERKAN AVCİ - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını 85-80 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, 9 Nisan'da sahasında oynayacağı rövanşta galip gelmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupayı kazanan ilk Anadolu takımı olacak.



İlk maçtan 5 farklık avantajla dönen Mersin ekibi, 9 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacağı rövanşın hazırlıklarına başladı.











- Kupa senaryoları



Organizasyonda şampiyonluğa ulaşıp kupayı taraftarıyla kaldırmayı hedefleyen ÇİMSA ÇBK Mersin, müsabakaya moralli çıkacak.



Başantrenör Ekrem Memnun'un çalıştırdığı takım, Athinaikos Qualco'yu yenmesi veya en fazla 4 farklı mağlubiyet alması durumunda kupaya uzanan taraf olacak.



Yunanistan ekibinin maçın normal süresini 5 farklı önde tamamlaması halinde uzatma oynanacak.



ÇBK Mersin, karşılaşmadan mutlu sonla ayrılması halinde daha önce Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1 kez kaldırdığı kupayı Türk kadın basketbolunda kazanan ilk Anadolu takımı olacak.











- Avrupa yolculuğu



FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 sezon üst üste final aşamasında mücadele eden Mersin ekibi, bu yıl da katıldığı turnuvaya erken veda etti.



ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi gruplarında 6 maçta 5 mağlubiyet alması nedeniyle yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.



Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nın çeşitli eleme turlarında karşılaştığı Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u saf dışı bırakarak finale yükseldi.

