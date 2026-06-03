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        Mersin'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Mersin'de otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Pelin K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz (21) motosikletten yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Feyza Nur Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine giden Uğuz'un yakınları gözyaşı döktü.

        Otomobil sürücüsü Pelin K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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