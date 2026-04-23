Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, 40 kilo 171 gram metamfetamin, 1 kilo 244 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 56 bin 500 avro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterlin ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
