        Giriş: 08.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Ersin oğlum, gel teslim ol. Yolunuz yol değil. Bizi perişan ettiniz. Sen gelene kadar eyleme devam edeceğim." dedi.

        Oğlu için eyleme katıldığını belirten Halit Altun ise "Oğlum etmeyin, eylemeyin, yapmayın. Şu an yanlış yerdesiniz. Toprağımız, her şeyimiz burada. Gelin kendi bağınızda yaşayın." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Meradaki koyunların yanına gelen sığırcık kuşları görsel şölen sundu
        Meradaki koyunların yanına gelen sığırcık kuşları görsel şölen sundu
        Muş'ta aranan şahıs yakalandı
        Muş'ta aranan şahıs yakalandı
        Varto'da öğretmenlere yönelik METEP eğitimi tamamlandı
        Varto'da öğretmenlere yönelik METEP eğitimi tamamlandı
        Muş'ta Polis Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı
        Muş'ta Polis Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı
        Muş'ta "Gençler Sahada, Gelecek Emniyette" turnuvası başladı
        Muş'ta "Gençler Sahada, Gelecek Emniyette" turnuvası başladı
        Muş'ta meyve fidanları satışa çıkarıldı
        Muş'ta meyve fidanları satışa çıkarıldı