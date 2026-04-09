Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta özel gereksinimli iki kardeş, katıldıkları kurslarla hayata tutunuyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta zihinsel engelli Emircan ve Cezmi Diner kardeşler, Gençlik Merkezi'nde açılan kurs ve etkinliklere katılarak hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saray Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki hafif düzeyde zihinsel engelli Emircan ile 23 yaşındaki zihinsel engelli Cezmi Diner kardeşler, zamanlarının büyük bir bölümünü Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi'nde geçiriyor.

        Yaklaşık 5 yıldır merkezdeki ahşap boyama, ebru, okçuluk, atıl malzemeden hediyelik eşya üretme, bağlama ve gitar kurslarına katılan iki kardeş, hem el becerilerini geliştiriyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

        Merkez çalışanlarıyla kurdukları bağlar sayesinde hayata sımsıkı sarılan özel gereksinimli kardeşler, etkinliklerle bir yandan öğreniyor bir yandan da keyifli zaman geçiriyor.

        - "Şu an her ikisine de sorumluluk verebiliyoruz"

        Muş Gençlik Hizmetleri Müdürü Hamdullah Kardaş, AA muhabirine, gönüllük faaliyetlerinin çok değerli olduğunu söyledi.

        Engellilerin de Gençlik Merkezi'ndeki etkinliklerden yararlandığını belirten Kardaş, şunları kaydetti:

        "Yanımızda iki gönüllü kardeşimiz var. Biri hafif, diğeri ağır düzeyde zihinsel hassasiyetleri olan kardeşlerimiz. Gençlik Merkezi'mize ilk geldikleri dönem ile bugünkü gelişimleri arasında ciddi fark var. Şu an her ikisine sorumluluk verebiliyoruz. İkisi de faaliyetlere katılıyorlar. İki kardeş 5 yıldır bizimle beraber. Birçok kurs ve faaliyetlere katılım sağladılar. Kamplarımıza gidiyorlar. Merkezimizin tanıtımını bizden daha iyi yapıyorlar."

        Hafif zihinsel engelli Emircan Diner "Burada birçok faaliyet ve projelerde yer aldım. Kamp lideri oldum. Şimdi, hem okul hem Gençlik Merkezi hem sınav, hepsine yetişmeye çalışıyorum. Daha önce sosyalleşemiyordum, buraya geldikten sonra sosyal hayatımız değişti ve iletişimimiz yükseldi. İnsanlarla bağ kurmaya başladık. Zamanımızı burada güzel kullanıyoruz. Buraya geldiğimizde çok enerjik, adapte, odaklanmış gibi hissediyorum." diye konuştu.

        Cezmi Diner de "Burayı ve çalışanlarını çok sevdim. Yarışmalara katılıyorum ve kampa gidiyorum. Bağlama kursuna da katıldım. Buraya geldiğimde kendimi iyi hissediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"

        Benzer Haberler

        Muş'ta ambulansı devrildi: 5 yaralı
        Muş'ta ambulansı devrildi: 5 yaralı
        Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        Muş'ta 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta 27 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Muş'ta 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Malazgirt'te spor şenlikleri başladı
        Malazgirt'te spor şenlikleri başladı
        Muş'ta 42 bin dönümlük tarım arazisi dron ile gübrelendi
        Muş'ta 42 bin dönümlük tarım arazisi dron ile gübrelendi