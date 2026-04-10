Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı
Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Giriş: 10.04.2026 - 21:31
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunda da kar ve tipi etkisini artırdı.
Söz konusu güzergah, saat 19.00 itibarıyla tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
