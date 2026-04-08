Niğde'de hayırsever desteğiyle Türk Kızılay Kan Alma Birimi hizmete açıldı

Niğde'de hayırsever tarafından yaptırılan Türk Kızılay Kan Alma Birimi, düzenlenen törenle hizmete girdi.



Niğde Belediyesinin tahsis ettiği arazide hayırsever iş insanı Murat Aydoğan tarafından yaptırılan kan alma biriminin açılış törenine katılan Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Kızılayın güzel hizmetler yaptığını söyledi.



Kızılayın dünyanın her yerine el uzattığını, Afrika'nın en ücra köşesinden Uzakdoğu'ya kadar her yerde garibanın yanında olduğunu ve yarasına merhem olmaya çalıştığını ifade eden Arık, bu güzel hizmet binasının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.



Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yer tahsisi için çok uğraştıklarını dile getirdi.



Kan alma biriminin merkezi alanda kurulduğunu ve çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını anlatan Özdemir, "Niğde'ye bu eseri sonunda kazandırmış olduk. Niğde bu konuda çok hassas. Nüfusuna oranla en çok kan veren illerden biri. Niğde, her zaman bunu yapar. Niğde, kahramanlar diyarı; her zaman vatanının, milletinin ve devletinin yanında olmuştur. Nerede, ne zaman, hangi konuda ihtiyaç olursa Niğde halkı en önde yer almıştır. Kan vermede de bu şekildeydi ve bunu sayılarla gösteriyordu. İnşallah bundan sonra çok daha fazla olacak. Kızılay bizim için çok önemli." diye konuştu.



Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı da Kızılayın ihtiyacı, sıkıntısı ve yarası olana merhem olmayı öğrenmiş kadim bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı.



Niğde'nin önemli yerinde kan alma birimi açtıklarını bildiren Saygılı, şunları kaydetti:



"Burası beraber planlandı. Sonra da bağışçımız Aydoğan ailesinin kıymetli evladı Murat Bey, buraya ailesi adına önemli bağış yaparak insan hayatını kurtaracak kan birim noktasını kazandırmış oldu. Bu çok kıymetli, bundan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Buradan yıllık 11 bin ünite kan alıyoruz. 'Niğde ne kadar kan tüketiyor hastanelerimizde?' diye sorduğumuzda, '9 bin küsur ünite.' dediler. Niğde önce 9 bin kan ünitesi ihtiyacını karşılıyor, kalan 2 bin üniteyi de Anadolu'nun bir başka yerinde yaraya merhem oluyor. Dolayısıyla bu anlamda Niğde'nin kendi ihtiyacını karşılayan bir yer olması hasebiyle bu eser önemli."



Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Akile Töre Gençoğlu da emeği geçenlere teşekkür ederek, kan alma biriminin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle açılışı gerçekleştirilen Türk Kızılay Kan Alma Birimi'nde, Vali Yardımcısı Arık ve Belediye Başkanı Özdemir kan verdi.

