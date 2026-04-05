        Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımında ikinci etap başladı

        Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan yıkım çalışmalarında 2. etap başladı.

        Giriş: 05.04.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Sapanca Gölü kıyısında 15 Ocak'ta tebligat sürecinin sona ermesiyle aynı ay içerisinde yıkılan 89 kaçak iskelenin ardından, 2. etap çalışmaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından duyuruldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısındaki 84 kaçak iskele ve iskele üzeri yapı için 66 vatandaşa tebligat gönderildiği bildirildi.

        Açıklamada, 24 Nisan'da sona erecek tebligat sürecinin ardından Sapanca Yanık Mahallesi'nden başlayacak çalışmaların, Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde sonlanacağı, göl havzası içerisine kaçak şekilde inşa edilen ve su sağlığını tehdit eden 84 yapının Kocaeli il sınırına kadar kaldırılacağı belirtildi.

        Yaklaşık 22 kilometrelik alanda sürdürülecek çalışmaların hızla ilerlemesi için vatandaşların desteğinin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "24 Mart itibarıyla başlattığımız süreçte 66 vatandaşımıza tebligatlarını ulaştırdık. Bir aylık tebligat süresi tamamlandığında göl havzasında bulunan kaçak yapı ve iskeleleri kaldıracağız. 24 Nisan'da tamamlanacak tebligat sürecinin ardından tespitini yaptığımız kaçak yapıları kaldıracak ve Kocaeli sınırına kadar Sapanca Gölü’nde kaçak iskele bırakmayacağız. Şehrimizin ana içme su kaynağı Sapanca Gölümüzü birlikte korumak ve geleceğe en sağlıklı şekilde taşımak için tüm vatandaşlarımızdan sağduyulu yaklaşım bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Pelosi'den Trump'a 'NATO' eleştirisi: Putin'e hediye veriyor
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        Osimhen'siz Galatasaray yine hüsran!
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?

        Sakarya Büyükşehir Basketbol play-off serisine galibiyetle başladı
        Sakarya Büyükşehir Basketbol play-off serisine galibiyetle başladı
        Söğütlü'de semt polikliniği hizmet vermeye başladı
        Söğütlü'de semt polikliniği hizmet vermeye başladı
        Yaşlıların sütle, gençlerin sade tükettiği Balkan lezzeti: Baniçka Çırak gi...
        Yaşlıların sütle, gençlerin sade tükettiği Balkan lezzeti: Baniçka Çırak gi...
        Sakarya'da "Yeşil Afet Sistemleri" projesi kapsamında ilk eğitimler yapıldı
        Sakarya'da "Yeşil Afet Sistemleri" projesi kapsamında ilk eğitimler yapıldı
        7'den 70'e aynı ritmi tutan eller, müziğin birleştirici gücünde huzur buluy...
        7'den 70'e aynı ritmi tutan eller, müziğin birleştirici gücünde huzur buluy...
        Sakaryaspor - İstanbulspor maçının ardından
        Sakaryaspor - İstanbulspor maçının ardından