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        Samsun'da üzüm yaprağı toplarken sundurmanın üzerine düşen kişiyi itfaiye kurtardı

        Samsun'un Havza ilçesinde üzüm yaprağı toplamak isterken sundurmanın üzerine düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Samsun'da üzüm yaprağı toplarken sundurmanın üzerine düşen kişiyi itfaiye kurtardı

        Samsun'un Havza ilçesinde üzüm yaprağı toplamak isterken sundurmanın üzerine düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Değirmenüstü Mahallesi Tepebaşı Sokak'ta bulunan dört katlı binanın birinci katındaki dairesinin balkonundan asmadan üzüm yaprağı toplamak isteyen Tahir Ş. (75), dengesini kaybederek binanın önündeki sundurmanın üzerine düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Emekli itfaiyece olan Tahir Ş, bulunduğu yerden Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekibince alındıktan sonra sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tahir Ş'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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