Sivas'ta dere yatağına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. M.K. (31) yönetimindeki 06 FMB 035 plakalı otomobil, Kuzköy mevkisinde yol kenarındaki dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Y.K. (27) ve C.Ö. (18) yaralandı. Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

