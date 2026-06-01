        Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi asfalt ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor.

        Giriş: 01.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Köseilyas Mahallesi'nde asfaltlama ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentte ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

        - Üniversite öğrencilerinin sergisi sanatseverlerle buluşacak

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerinin hazırladığı "İstanbul'u Giyiniyorum" adlı sergi, 2-8 Haziran 2026 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

        Sergi, Öğr. Gör. Sema Özhan koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Projede öğrenciler, İstanbul'un tarihi, kültürel ve mimari değerlerini giysi tasarımlarına yansıttı.

        Sergide yer alan tasarımlarda Galata Kulesi, Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü, vapurlar ve tarihi İstanbul sokakları gibi kentin simge yapılarından yararlanıldı.

        Rektörlük Sanat Galerisi'nde düzenlenecek serginin açılışı 2 Haziran'da yapılacak.

        Sergi, 8 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

        - Tekirdağ'da mantar işletmeleri ekonomiye katkı sağlıyor

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kentte faaliyet gösteren mantar işletmelerinin tarımsal üretim ve ekonomiye önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Doğadan toplanan mantarların modern tesislerde hijyenik koşullarda işlendiğini ifade eden Aksoy, ürünlerin paketleme süreçlerinin ardından tüketicilere ulaştırıldığını söyledi.

        Kentteki mantar işletmelerinin üretim, işleme ve paketleme alanlarındaki faaliyetleriyle istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Aksoy, tesislerde birçok mantar çeşidinin titizlikle sınıflandırıldığını kaydetti.

        Aksoy, gıda güvenliği, kalite ve izlenebilirlik kriterlerinin üretimin her aşamasında ön planda tutulduğunu, doğal kaynakların etkin şekilde değerlendirilmesi ve katma değerli üretimin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

