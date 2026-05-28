Atık kumaşlar üniversite öğrencilerinin elinde tabloya dönüştü

HATİCE DİLER - Trabzon Üniversitesi öğrencileri, boya yerine atık kumaşların renklerinden yararlanarak hazırladıkları tablolarla geri dönüşümün önemine dikkati çekiyor.



Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-İş Eğitimi Programı Dr. Öğr. Üyesi Şenay Baş'ın danışmanlığında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mahmude Özer, atık kumaşları değerlendirmek için çalışma başlattı.



Çocuk yaşlarda annesinden öğrendiği kırk yama tekniğiyle atık kumaşları geri dönüştüren Özer, yüksek lisans tezinde de sürdürülebilir sanatı kumaş örneği üzerinden değerlendirdi.



Kullanılmayan kıyafet, perde ve koltuk döşemecilerden atık kumaşları toplayan Özer, Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden aldığı destekle renkli kumaşları kullanarak çok sayıda tablo hazırladı.



- Atık kumaş parçalarından hazırlanan tablolar duvarları süslüyor



Mahmude Özer, AA muhabirine, amaçlarının sürdürülebilirliğe dikkati çekmek olduğunu söyledi.



Kumaşla sanatı bir araya getirerek atıklara yeni bir hayat kazandırmak istediklerini belirten Özer, "Günümüz yaşam tarzında tüketim toplumu halindeyiz. İnanılmaz bir tüketim var, özellikle tekstil sektöründe inanılmaz bir boyutta. Baktık ki kumaşlarda her tür renk mevcut. Neden boya kullanıyoruz, bütün renkleri atık kumaşlardan da sağlayabiliriz diye yola çıktık." dedi.



Özer, biriktirdiği atık kıyafetlerin yanı sıra çevresinden de kumaş temin ettiğini anlatarak, tişört, kaban ya da perdenin başka bir boyuta evrilerek sanat eseri olarak tekrar hayat kazandığını vurguladı.



Atık kumaş parçalarının, hazırlanan tablolar sayesinde evlerin duvarlarını süslemeye devam ettiğini vurgulayan Özer, "Anılarımız orada göz önünde bulunuyor. Hayatımızdan hiç çıkmıyor ama bir kıyafet olarak değil, bir sanat eseri olarak gözümüzün önünde bulunuyor." diye konuştu.



Tablolarda kimyasal ürün kullanmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Özer, birleştirmeleri dikiş makinesiyle ya da elde dikim tekniğiyle yaptıklarını anlattı.



Çalışmaya 6 öğrencinin katıldığını dile getiren Özer, şunları kaydetti:



"Onlar kendi hayal dünyasındaki çalışmalarını boya kullanmadan kumaşlarla ortaya koymaya çalıştılar. Neticesinde çok güzel sonuçlar aldık. Buradaki amaç öğrencinin temelde hiçbir sanat eğitimi almadan kendi iç dünyasını ortaya koyabilmesi, farklı bir malzemeyi kullanabilmesiydi. Boyanın dışındaki ürünleri de sanat ürünü, malzemesi olarak görmeye başladılar. Bu bizim için çok güzel bir sonuç."



- "İlham, yaratıcılık konusunda bize çok katkıları oldu"



Çalışmaya katılan öğrencilerden Zehra Öztürk ise temel tasarım dersinde boya dışında bir materyalle çalışmanın ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.



İlk etapta çalışmanın kendileri için ne kadar faydalı olacağını anlamadıklarını belirten Öztürk, "Çünkü ne işe yaradığını bilmiyorduk tam olarak. Bir şeyleri birleştiriyor gibiydik sadece. Zaman geçtikçe resimde farklı malzemeleri de kullanabileceğimize çok rahat şekilde karar verebiliyoruz. İlham, yaratıcılık konusunda bize çok katkıları oldu." dedi.



Öğrencilerden Cemre Serdar da süreçten sonra elindeki atık kumaşlara tablo gözüyle bakmaya başladığını kaydetti.

