        Trabzonspor, Alanyaspor engelini aşamadı

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Golcü oyuncusu Onuachu'nin yanı sıra Muçi ve Batagov'un yoklunda Akdeniz temsilcisine karşı sahaya çıkan bordo-mavililerin golü 58. dakikada Ozan Tufan'dan gelirken ev sahibi takımın golünü 67. dakikada penaltıdan Güven Yalçın kaydetti.

        Bu sonuçla ligde puanını 64'e yükselten Karadeniz ekibi, kritik haftada rakibini aşamadı.




        - 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor beraberliği ile 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Galatasaray'ı yenerek ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkaramadı.

        Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisi hedefini yakalayamadı.




        - Alanyaspor deplasmanında son 4 sezondur kazanamıyor

        Corendon Alanyaspor ile 20. karşılaşmasına çıkan Trabzonspor, rakibi karşısında 8 galibiyet, 6 mağlubiyet, 6 beraberlik yaşadı.

        Akdeniz temsilcisine üstünlük kurmakta zorlanan Karadeniz ekibi, son 4 sezonda rakibini deplasmanda mağlup edemedi.

        2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşayan Trabzonspor, bugün de 1-1'lik sonuçla galip gelemedi.




        - Bu sezon 3 karşılaşmayı da kazanamadı

        Trabzonspor, Corendon Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta olmak üzere 3 karşılaşmayı kazanamadı.

        Karadeniz ekibi, ligde rakibi ile iki maçta da 1-1 berabere kalırken Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da 1-0 mağlup oldu.




        - Folcarelli kart cezalısı

        Trabzonspor'un orta alandaki önemli oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düştü.

        Ligde 4. sarı kartını gören Folcarelli, gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada takımında yer alamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

