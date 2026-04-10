Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

        Ligde 67 puan ile lider Galatasaray'ın 4 puan, aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor.




        - Galibiyet serisini 7'ye çıkarma hesapları

        Galatasaray galibiyetiyle ligde 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

        Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenen bordo-mavili takım, Corendon Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde teknik direktör Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun 8 ile 15. haftaları arasındaki 8 maç art arda kazanma serisine 1 adım daha yaklaşmış olacak.




        - 6 oyuncu kart sınırında

        Trabzonspor'da 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

        Karadeniz ekibinde, 3 sarı kartları bulunan Onana, Ozan Tufan, Savic, Muçi, Folcarelli ve Pina kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile Trabzon'da oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

        Tedavileri ardından takımla çalışmalara başlayan Batagov ve Muçi'nin son antrenmanın ardından kadroda yer alıp almaları netleşecek.

        Trabzonspor, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.00'da uçakla Alanya'ya gidecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
