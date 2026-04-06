        Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden zirveye yürüdü

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 63 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk yarışında kendisine yer buldu.

        Giriş: 06.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

        Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

        Bu sezon 28. hafta sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ardından averajla üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk yarışı içinde olmayı başardı.




        - 39 lig karşılaşmasında 2,1 puan ortalaması

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 39 lig maçında 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Fatih Tekke, 2,1 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

        Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1,8), Şenol Güneş (1,3), Nenad Bjelica (1,5), Orhan Ak (1,5) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti.




        - 4 sezon sonra şampiyonluğa yaklaştı

        Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşıyor.

        2021-2022 sezonunda 28. haftayı 67 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemi 63 puanla 3. sırada bitirdi.

        Bordo-mavili takım, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonraki en iyi performansını bu sezon sergiledi.

        Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından son 4 sezon içinde şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaştı.




        - Kupada final oynadı

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

        Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

        Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

        Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde bu sezon kupa yolculuğunu sürdürürken çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

