        Türk somonu ihracatı yılın ilk çeyreğinde 91 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin 3 aylık somon ihracatı 91 milyon 61 bin 416 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:26 Güncelleme:
        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belirli ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere aktarılarak yetiştirilen Türk somonu, ocak-mart döneminde 19 ülkede alıcı buldu.

        Bu kapsamda Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 13 bin 599 ton somon ihraç edilerek karşılığında 91 milyon 61 bin 416 dolar gelir elde edildi.


        Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 11 bin 879 ton karşılığı 84 milyon 258 bin 203 dolarlık Türk somonu dış satımı yapılmıştı. Böylece Türkiye'den yapılan somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 14, değerde de yüzde 8 arttı.

        Söz konusu dönemde Rusya, Belarus ve Vietnam en fazla Türk somonu ihraç edilen 3 ülke oldu.

        Türkiye'den ocak-mart döneminde Rusya'ya 68 milyon 101 bin 986 dolarlık, Belarus'a 8 milyon 425 bin 789 dolarlık, Vietnam'a da 6 milyon 651 bin 994 dolarlık somon dış satımı yapıldı.

        - "Önümüzdeki süreçte de ihracatın artarak devam etmesini bekliyoruz"

        DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, sektör açısından yılın ilk çeyreğinin oldukça başarılı geçtiğini söyledi.

        Türk somonuna uluslararası talebin istikrarlı şekilde arttığını belirten Kobya, "Somon ihracatında hem miktar hem de değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre büyüme yakaladık. Özellikle Rusya, Belarus ve Vietnam pazarlarında güçlü bir performans sergiledik. Bu tablo, Türk somonunun kalite ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu." dedi.

        Kobya, devam eden süreçte ihracatın artarak devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, "Mevcut pazarlardaki payımızı korumanın yanı sıra yeni pazarlara açılma yönünde çalışmalarımız sürüyor. Özellikle Uzak Doğu ve Avrupa'da alternatif pazarlar üzerinde yoğunlaşıyoruz." diye konuştu.

        Türk somonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Kobya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu yıl ihracatı artırmak adına üretim kapasitesinin geliştirilmesi, lojistik imkanların iyileştirilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması yönünde sektör paydaşlarımızla çeşitli projeler yürütüyoruz. Hedefimiz, Türk somonunu dünya pazarında daha güçlü bir marka haline getirerek yıl sonu ihracat rakamlarını daha da yukarı taşımak." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

