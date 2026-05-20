Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Kitap ve Söyleşi Günleri'ne katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Kitap ve Söyleşi Günleri'ne katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Kitap ve Söyleşi Günleri'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 09:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Kitap ve Söyleşi Günleri'ne katıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Kitap ve Söyleşi Günleri'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

        Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte stantları gezdi, organizasyona ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Kitap ve Söyleşi Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Uraloğlu, okumanın önemine dikkati çekti.

        Uraloğlu, memleketin 81 iline katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "O sizin sıralarınıza kitapları koyduran, bütün yolları yaptıran, bize ne lazımsa eğitimden, sağlıktan, şehir hastanelerimize kadar onları esas yaptıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Elbette yollar yapacağız, hastaneler yapacağız, ulaşımdan, iletişimden tüm hizmetleri yapacağız ama bu topraklarda Özdemir Bayraktar abimiz var. Allah rahmet etsin. Onun yetiştirdiği evlatlar var, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar. Onlar okuyarak, ilimde gayret ederek ülkemizi dünyada havacılıkta lider hale getirdi. 6 Şubat depreminde depremzedelere el uzatan genç kardeşlerimiz vardı."

        Gençlerin ve çocukların ülkenin istikbali olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Sizler, bizim ülkemizi getirebildiğimiz yeri çok daha yukarılara çıkaracaksınız Allah'ın izniyle. Biz de bu yolda sizin önünüzü açmak için hep beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekibimizle beraber gayret içerisindeyiz. Allah'ın izniyle hedefimize sizlerle beraber ulaşacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, gazetecilerin Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili soruları üzerine, "İlk belirlemelere göre, AFAD koordinasyonunda ulaştırma başta olmak üzere bir kayıp olmadığı tespit edildi. Biraz önce de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Bey'le de görüştük, çok şükür bir sıkıntıları yok." diye konuştu.

        Uraloğlu, 5,6 büyüklüğündeki depremin, yapının cinsine göre yıkıcı olabileceğine işaret ederek, "Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissetmişler. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. İlk aldığımız bilgilere göre, köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir problem olmadığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle a...
        Trabzon'da 26 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle a...
        Bakan Uraloğlu: Ulaştırma alanı başta olmak üzere problem olmadığı tespit e...
        Bakan Uraloğlu: Ulaştırma alanı başta olmak üzere problem olmadığı tespit e...
        Bakan Uraloğlu: (Depremle ilgili) "İlk aldığımız bilgilere göre önemli bir...
        Bakan Uraloğlu: (Depremle ilgili) "İlk aldığımız bilgilere göre önemli bir...
        Ümit Kadın Judo Milli Takımı, 2026'nın son Avrupa Kupası'na hazır
        Ümit Kadın Judo Milli Takımı, 2026'nın son Avrupa Kupası'na hazır
        Onuachu finalde sessizliğini bozmak istiyor
        Onuachu finalde sessizliğini bozmak istiyor
        Özenle büyüttüğü kuzusu 'Abbas' yoldaşı oldu
        Özenle büyüttüğü kuzusu 'Abbas' yoldaşı oldu