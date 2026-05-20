Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da Kitap ve Söyleşi Günleri'ne katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Kitap ve Söyleşi Günleri'nde kitapseverlerle bir araya geldi.



Bakan Uraloğlu, Akçaabat Belediyesince Erol Günaydın Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte stantları gezdi, organizasyona ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



Kitap ve Söyleşi Günleri'nin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Uraloğlu, okumanın önemine dikkati çekti.



Uraloğlu, memleketin 81 iline katkı sağlamak için çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"O sizin sıralarınıza kitapları koyduran, bütün yolları yaptıran, bize ne lazımsa eğitimden, sağlıktan, şehir hastanelerimize kadar onları esas yaptıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Elbette yollar yapacağız, hastaneler yapacağız, ulaşımdan, iletişimden tüm hizmetleri yapacağız ama bu topraklarda Özdemir Bayraktar abimiz var. Allah rahmet etsin. Onun yetiştirdiği evlatlar var, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar. Onlar okuyarak, ilimde gayret ederek ülkemizi dünyada havacılıkta lider hale getirdi. 6 Şubat depreminde depremzedelere el uzatan genç kardeşlerimiz vardı."



Gençlerin ve çocukların ülkenin istikbali olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Sizler, bizim ülkemizi getirebildiğimiz yeri çok daha yukarılara çıkaracaksınız Allah'ın izniyle. Biz de bu yolda sizin önünüzü açmak için hep beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ekibimizle beraber gayret içerisindeyiz. Allah'ın izniyle hedefimize sizlerle beraber ulaşacağız." dedi.



Bakan Uraloğlu, gazetecilerin Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili soruları üzerine, "İlk belirlemelere göre, AFAD koordinasyonunda ulaştırma başta olmak üzere bir kayıp olmadığı tespit edildi. Biraz önce de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Bey'le de görüştük, çok şükür bir sıkıntıları yok." diye konuştu.



Uraloğlu, 5,6 büyüklüğündeki depremin, yapının cinsine göre yıkıcı olabileceğine işaret ederek, "Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissetmişler. Çok şükür hiçbir yerde bir problem yok. İlk aldığımız bilgilere göre, köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir problem olmadığını söyleyebilirim. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

