Bitlis'te çarpışan iki tır yandı, sürücüleri öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 tır çarpıştıktan sonra alev aldı, sürücüleri hayatını kaybetti. Tatvan-Van kara yolu Alacabük köyü yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 tır çarpıştıktan sonra alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Kazada 2 tırın sürücüleri olay yerinde yaşamını yitirdi.

