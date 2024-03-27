Yerel seçim yolcuğu başladı: İlk sırayı Siirt aldı

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor.

Bir internet sitesinin verilerine göre, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşanıyor.

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde olduğu görülüyor.