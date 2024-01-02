Yerel seçim süreci resmi olarak başladı! 2024 yerel seçimler ne zaman?
Yeni yıla girmemizle beraber yerel seçimlerin (belediye seçimleri) ne zaman yapılacağı da yeniden gündeme geldi. Yerel seçim süreci bugün itibarıyla başladı; 2 Ocak Salı günü muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandı ayrıca YSK'nın, seçime katılabilecek siyasi partileri de ilan etti. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, detaylar...
Yerel seçimler 2024... Yerel seçimlere aylar kala gözler seçim tarihine döndü. Vatandaşlar, belediye ve muhtar adaylarının seçileceği yerel seçim tarihini araştırıyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını ilan etmesiyle seçim tarihi yeniden gündeme geldi. Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
YEREL SEÇİME KAÇ PARTİ KATILACAK?
YSK Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim sürecinin resmen başladığını duyurdu. Yener, "YSK bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçime girecek partileri tespit etmiştir. Seçime 36 siyasi parti katılacak" açıklamasında bulundu.
2024 YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN YAPILACAK?
Her 5 senede bir tekrar edilen yerel seçimlerin bu yıl ne zaman yapılacağı belirlendi. Buna göre, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Bu sene yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Seçimle beraber;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilecek.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.
17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.
27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.
31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.
7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.
11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.
16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.
20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek. Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.
22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.
29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.
3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.