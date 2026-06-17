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        Haberler Yaşam Yerli Camavinga'dan sınırları zorlayan şov

        'Yerli Camavinga' İznik Gölü üzerinde paraşütte top sektirdi

        Sosyal medyada 'Yerli Camavinga' olarak tanınan Abdoul Hamid Diallo, İznik Gölü üzerinde paraşütle süzülürken top sektirdi. Mali asıllı genç sporcu, at sırtında gerçekleştirdiği futbol şovuyla da ilgi çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yerli Camavinga'dan sınırları zorlayan şov

        Sosyal medyada 'Yerli Camavinga' olarak tanınan Abdoul Hamid Diallo, İznik Gölü üzerinde paraşütle süzülürken top sektirdi, at sırtında yaptığı futbol şovuyla da dikkati çekti.

        Mali'den 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Bursa'da mekatronik mühendisliği eğitimi alan Diallo, futbol topuyla yaptığı akrobatik hareketlerle sosyal medyada geniş kitlelere ulaşıyor.

        Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'ya benzetildiği için 'Yerli Camavinga' lakabıyla anılan Diallo, son gösterisinde İznik Gölü üzerinde paraşütle havalanarak yaklaşık bin metre yükseklikte top sektirdi.

        Denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla gerçekleştiren Diallo'nun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

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        Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Diallo, farklı alanlarda futbol şovları gerçekleştirmeye devam etmek istediğini söyledi.

        Şimdiye kadar havada ve karada çeşitli gösteriler yaptığını ifade eden Diallo, sıradaki hedefinin deniz üzerinde top sektirmek olduğunu dile getirdi.

        İznik Gölü üzerindeki paraşüt gösterisinin beklediğinden daha zorlu geçtiğini anlatan Diallo, rüzgar nedeniyle zorlandıklarını ancak ortaya etkileyici görüntüler çıktığını kaydetti.

        Sosyal medyada gördüğü ilginin kendisini motive ettiğini belirten Diallo, gelen yorum ve destek mesajlarının yeni projeler üretmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

        Diallo, "Milli takımımızın maçından önce bir performans yaptık. Benim için inanılmaz gurur verici bir atmosferdi. O gün sabah çok erken kalkmıştım ve oldukça uykuluydum. Ancak yüzlerce Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğumu unuttum. Taraftarların coşkusu ve ortaya çıkan görüntü gerçekten inanılmazdı. O anları hayatım boyunca unutmayacağım" dedi.

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