Türkiye, dünyanın sayılı finansal teknoloji fuarlarından biri olan Singapur FinTech Festivali'ne, Türk Teknoloji Pavilyonu markası altında 14 yerli firma ile katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, küresel ölçekte katılımın gerçekleştiği festivalde ilk kez yer alan olan Türk Teknoloji Pavilyonu, Bilişim Vadisi tarafından koordine edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Singapur Büyükelçiliği'nin desteklediği ve Sistem Global’in danışmanlığını yaptığı organizasyonda Türkiye'den 14 fintech firması yer aldı.

130 ülkeden 60 binden fazla katılımcının ziyaret ettiği etkinlikte Türk katılımcıların 350’den fazla şirketle uluslararası bağlantı kurduğu bildirildi.

Festivalin ilk gününde Türk Teknoloji Pavilyonu’nu ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, önümüzdeki yıl ofis olarak da katılım göstermeyi düşündüklerini ve katılımcı firma sayısının da her yıl artacağına inandığını belirtti.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDILAR

Singapur Büyükelçisi Murat Lütem de, Singapur ve Türkiye arasında her geçen gün artan ticaret hacminin konvansiyonel sektörler dışında bilişim alanında da geliştiğini belirtti.

Festival organizasyonunu değerlendiren Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise, Enterprise Singapore ve IPI kurumları ile Türkiye-Singapur arasındaki teknoloji iş birliklerini geliştirme konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını ifade etti.

Türk Teknoloji Pavilyonu’nda şu firmalar yer alan firmalar ise, 32Bit, Albaraka Türk Insha ve Alneo, Astav Yazılım, Bankalararası Kart Merkezi (BKM),Enqura, Finartz, FTech Labs, Hamilinden.com, Koophup, Kuveyt Türk Architecht Bilişim, Macellan, Netsum Bilişim ve Türkiye İş Bankası Softtech olarak açıklandı.