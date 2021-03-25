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Yerli girişim ateş ölçer gibi COVID-19 testi yapacak

Son dönemde sağlık, sigorta, tarım ve dijital iletişim alanlarında yatırımlarına hız veren BUBA Ventures yeni yatırımını bilim dünyasında gerçekleştirdi. ABD'de faaliyet gösteren ve son olarak BUBA Ventures ile iş birliğine imza atan Sarmal’ın CSO’su İnanç Ortaç, "Pandeminin önüne geçebilmemiz için semptomlarından bağımsız neredeyse herkesi her gün test edip, test sonuçlarına anında ulaşmamız lazım. Geliştirdiğimiz DeTaiL cihazı bunu başarmayı hedefliyor. Bizim amacımız eve kapanmak yerine gittiğimiz her yerde her an ateşimizi ölçer gibi test yapabilmek. Bu test şu an var olan bütün testlerden daha hassas, özgül, hızlı ve düşük maliyetli" dedi

Yerli girişim ateş ölçer gibi COVID-19 testi yapacak
HABERTURK.COM

BUBA Ventures, sağlık alanındaki yatırımlarına son olarak ABD'de faaliyet gösteren Sarmal ile devam ettiğini duyurdu. Kaliforniya’nın biotech ağlarından biri olan Biocom tarafından bioteknoloji sektörüne yön veren 40 yaş altı en etkili 10 isim arasında gösterilen Sarmal’ın CSO’su İnanç Ortaç 2016 yılında kurduğu Innovasion Labs’in 2019 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan iki firmadan birisi olan ve DNA dizileme ve genetik alanındaki teknolojiyi geliştiren Sarmal’ın bu bölünmeden sonra aktif olarak yatırım almaya başladığını vurguladı.

Bu noktada BUBA Ventures ile yollarının kesiştiğini ifade eden İnanç Ortaç, BUBA Ventures’ın yatırımı sayesinde bir seneden kısa bir sürede pandemiyi kontrol altına almaya yönelik bir projeyi prototip aşamasına getirdiklerini kaydetti. İnanç Ortaç, pandeminin ortaya çıkmasıyla test yöntemlerindeki önemli bir boşluğu fark edip, pandemiyi kontrol altına alabilecek çalışmayı geliştirmek üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

'HER AN TEST OLABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Sarmal CSO’su İnanç Ortaç, "Şu an elimizdeki tüm yöntemler pandemiyi çok geriden takip ediyor. Bu yöntemler arasında tüm test metotları, aşı ve tedavi yöntemlerini sayabiliriz. Bizim pandeminin önüne geçebilmemiz için semptomlarından bağımsız neredeyse herkesi her gün test edip test sonuçlarına anında ulaşmamız lazım. Sarmal’da geliştirdiğimiz DeTaiL cihazı bunu başarmayı amaçlıyor. Bizim hedefimiz eve kapanmak yerine, gittiğimiz her yerde her an ateşimizi ölçer gibi test olabilmek. Ama bunu başarmak için testin güvenirliğinden ödün veremezsiniz. Bizim geliştirdiğimiz bu test şu an var olan bütün testlerden daha hassas, özgül, hızlı ve düşük maliyetli” dedi.

COVID 19’a yönelik yeni mutasyonların da ortaya çıktığını ifade eden İnanç Ortaç, bu mutasyonlara karşı aşı ve tedavilerin etkisinin tartışıldığını söyledi.

Ortaç, virüsteki bu değişimin takibinin de çok önemli olduğunu kaydederek, "Bunun için de yine büyük ölçekte bir tarama gerekli. İşte bu noktada Sarmal’in diğer bir teknolojisi, “FLASH”, devreye giriyor. Virüsteki genetik değişimleri popülasyon ölçeğinde saptayarak, DeTaiL ve qPCR gibi tekniklerin arayacağı dizilerin tespit edilmesini sağlıyor. Eğer bu pandemi başlamadan elimizde DeTaiL ve FLASH teknolojileri hazır olsaydı, bu pandemi daha birkaç kişiye yayılmadan kontrol altına alınabilirdi" bilgilerini paylaştı.

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