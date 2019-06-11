Yılın ilk yarısı bitmeden bir başka yerli girişimin daha satışı gerçekleşti. Finansal teknoloji (fintech) girişimlerinden Iyzico, çoğunluk hissesinin PayU tarafından satın alındığını bildirdi.

165 milyon dolarlık değerleme üzerinden gerçekleştiği belirtilen işlem, yıl başından bu yana Türkiye'deki 12'inci start-up çıkışı (exit) oldu.

2012 yılında farklı alanlarda hizmet veren çeşitli büyüklüklerdeki e-ticaret şirketlerine ödeme yönetim platformu sunma amacıyla Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan Iyzıco, bugüne kadar aralarında Endeavor, Amedeus Capital, 212, Vostok Emerging Finance ve Dünya Bankası kuruluşlarından IFC'den yatırım almasıyla biliniyor.

En son yatırımını 123.4 milyon dolar değerleme üzerinden Kasım 2018'de alan girişimin bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı ise 27.87 milyon dolar olarak açıklanıyor.

Böylece, girişimin değerini son 6 ayda 40 milyon dolar daha artırdığı ortaya çıkıyor.

17 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Naspers bünyesindeki PayU, online ödeme altyapısı sağlayıcısı olarak 17 ülkede faaliyet gösteriyor.

25'ten fazla para birimiyle ödemeyi destekleyen şirket, dünya genelinde 70'ten fazla banka ve 15 finansal ağ ile iş ortaklığı yürütüyor.

Hollanda merkezli PayU'nun, satın alma ile birlikte Türkiye operasyonlarını Iyzico'ya devretmesi bekleniyor.