Türkiye girişimcilik ekosistemi, 2021'in ilk çeyreğini rekor yatırım tutarı ile kapattı. Startups.watch verilerine göre, Türkiye’deki girişimler yılın ilk 3 ayında 62 yatırım turunda aldıkları 509 milyon dolarlık yatırım ile söz konusu rekora imza attı.

Bu yatırım tutarı ile melek ve VC yatırımları açısından Türkiye'nin ilk çeyrekte Avrupa’da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10'uncu sıraya yükseldiği açıklanırken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde ise İsrail’den sonra 2'inci sırada yer aldığı kaydedildi. İstanbul'un ise 2021'in ilk çeyreğinde en çok yatırım yapılan Avrupa’daki 7'inci şehir olduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Getir ilk çeyrekte aldığı 428 milyon dolar yatırımla hem en çok yatırım alan Türk girişimi oldu hem de 2.6 milyar dolar değerleme ile milyar dolarlık girişim (unicorn) oldu. 2021 ilk çeyreğinde yapılan 62 yatırımın 49’unun ise İstanbul’daki girişimlere yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Peak ve Rollic’in 2020 yılındaki exit’leri sonrası oyun sektöründeki hareketlilik devam etti. 2021 ilk çeyreğinde 15 oyun girişimi 60 milyon dolar yatırım alarak rekor kırdı. 2021 ilk çeyreğinde Getir’den sonra en çok yatırım alan Dream Games, bir turda en büyük yatırımı alan oyun şirketi oldu.

85 MİLYON DOLARLIK FON KURULDU

Startups.watch'tan yapılan açıklamada, Finberg’in Getir’in 128 milyon dolarlık yatırım turuna katılmasının sayesinde kurumların 2021 ilk çeyreğinde 18 yatırım turunda 154 milyon dolarlık yatırıma dahil oldukları vurgulandı. Alesta Yatırım'ın ise 2021 ilk çeyreğinde en çok yatırım yapan kurumsal yatırım firması olduğu bildirildi.

2021 ilk çeyreğinde toplam 85 milyon dolar değerinde 4 yeni fonun kurulduğu ve yatırım yapmaya hazır hale geldiği de verilen bilgiler arasında.

KPMG Türkiye'nin raporuna göre, Türkiye'deki girişimler 2020 yılında aldığı yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 35 artırarak 143 milyon dolara taşımış ve tarihindeki en yüksek seviyeyi görmüştü.