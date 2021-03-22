Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikGirişim yatırımlarında tarihi rekor - haberler
ABONE OL

Ekosistemdeki işlem hacmi 2.3 milyar dolara ulaştı

Türkiye'deki girişimlerin 2020 yılında aldığı yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 143 milyon dolara ulaştı ve tarihindeki en yüksek seviyeyi gördü. KPMG Türkiye'nin 212 iş birliği ile hazırladığı ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu’na göre, girişimlerin hisse satışları da dahil edildiğinde, ekosistemin 2020 yılındaki toplam işlem hacmi 2.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Girişim yatırımlarında tarihi rekor - haberler

KPMG Türkiye, 212 iş birliği ile ‘Türkiye Start-up Yatırımları Raporu’nun ikincisini açıkladı. Girişim ekosisteminin 2020 yılındaki performansını değerlendiren rapor, pandemi sonrası yükselen dijital platformlara ilginin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Rapora göre, Türkiye girişim ekosistemi tarihinin en yüksek yatırım faaliyetine tanık oldu. 2020 yılında gerçekleşen toplam 143 milyon dolarlık start-up yatırımlarının, 2019 yılındaki yatırım tutarından yüzde 35 daha yüksek olması dikkat çekiyor. 2020’de Türkiye’de yatırım ve hisse satışları dikkate alındığında yıldızı en çok parlayan girişimlerin ise oyun alanındaki start-up’lar olduğu belirtiliyor.

'EKOSİSTEM BELLİ BİR OLGUNLUĞA ULAŞTI'

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, Türkiye girişim ekosisteminde 2020’deki faaliyetlerin tarihi bir rakama ulaştığını belirterek, “VC yatırımcıları ve melek yatırımcılar tarafından 155 start-up’a yapılan toplam 143 milyon dolarlık yatırım ile 2019’a göre yüzde 35 artışla daha önce görülmemiş seviyede yatırım faaliyetine tanık olduk” dedi.

Kaçmaz, yatırımlarla ilgili olarak da, “2020’de Türkiye yatırım ve start-up ekosistemi tarihinin en yüksek geç dönem VC yatırımları gerçekleşti. 2020’de Geç Dönem VC yatırımları 42 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yatırım seviyesi 2019’da 7 milyon dolar, 2018’de ise 15 milyon dolar seviyesinde kalmıştı. Bu durum girişimcilere ekosistemin belli bir olgunluğa ulaştığı mesajını veriyor. Önümüzdeki yıllarda yeni girişimlerin de etkisiyle hem büyümeye devam eden, hem de olgunlaşan bir girişim ekosistemi ile Türkiye, ekosisteme değen tüm paydaşları umutlandırmaya devam ediyor. Güncel trendler, Türk start-up'larının geç dönem yatırımlarını öncelikle küresel yatırımcılardan aldıklarını gösterirken, yerli yatırımcılarının büyük bir kısmı erken dönem start up’lara yöneliyor" bilgilerini paylaştı.

EN BÜYÜK PAYI OYUN GELİŞTİRİCİLER ALDI

Raporda, yıl içindeki önemli yatırım işlemleri de sıralandı. Buna göre, Getir, Ocak 2020’de tamamladığı yatırım turu ile 25 milyon doları Silikon Vadisi yatırımcısı Michael Moritz'den olmak üzere toplam 38 milyon dolarlık yatırım topladı.

Insider, 2020’de Sequoia Capital, Riverwood Capital, Endeavor Catalyst ve Wamda Capital'den almış olduğu 32 milyon dolarlık yatırım ile hem tüm girişimler içerisinde öne çıktı, hem de SaaS (hizmet olarak yazılım) sektöründeki toplam yatırım tutarının büyük çoğunluğunu oluşturdu.

ABD'de en çok indirilen 10 meditasyon uygulamasından biri olmayı başaran sağlık teknolojisi girişimi Meditopia, 60 milyon dolarlık değerleme ile kurumsal ve bireysel yatırımcılardan toplam 15 milyon dolarlık yatırım aldı.

2020 yılında en fazla yatırım çeken ana dikeyler oyun, retailtech (perakende teknolojileri) ve fintech olurken işlem adeti bakımından ise en çok işlemin gerçekleştiği dikeyler SaaS, Fintech ve Healthtech (sağlık teknolojileri) oldu. Bununla birlikte hem 2019 hem de 2020’de yeni kurulan start-up’lar arasında en büyük payı oyun alanındaki start-up’lar aldı.

Bunda sene içerisinde ABD kökenli oyun şirketi Zynga’nın sırasıyla yaptığı Peak Games (1.8 milyar dolar) ve Rollic Games (168 milyon dolar) satın alımların potansiyel etkisi bulunuyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vahaa'ya 14 milyon TL üzerinden yatırım - haberler
GİRİŞİMCİLİKVahaa'ya 14 milyon TL'lik yatırım geldi
Girişimcilik Merkezi İzmir 'tarım' ile başlıyor
GİRİŞİMCİLİKTarım girişimcisine kapı açtı
KOBİ'lere 'Ulak'lık etmek istiyor
GİRİŞİMCİLİK2 bin 500 'Ulak' hedefliyor
PharmUp Girişimcilik Programı’nda ikinci dönem başlıyor
GİRİŞİMCİLİKSağlık girişimcilerini 'hızlandıracak'
Kadın girişimci pandemiye direndi
GİRİŞİMCİLİKKadın girişimci pandemiye direndi
'Kitlesel fonlama pazarı 57 milyar doları bulacak'
GİRİŞİMCİLİK100 girişimi yatırımcı ile buluşturacak
Workup'ta 8 inci dönem 8 girişim ile başladı
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere 8'inci kez kapılarını açtı
Lonca Girişimcilik Merkezi'nde altıncı dönem
GİRİŞİMCİLİKGirişimcilere 40 bin TL hibe verecek
İnteraktif Kredi'ye 8 milyon TL üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİKİnteraktif Kredi'ye 'Alesta' yatırımı
Kız Kardeşim Projesi'ne Tarım ve Orman Bakanlığı desteği
GİRİŞİMCİLİK'Kız Kardeşim' 250 bin kadına ulaşacak