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Yerli otomobilin geliştirilmesi üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, yerli otomobilin 27 Aralık'taki resmi tanıtıma kadar her gün saat 14.30'da otomobil ile ilgili yeni bir fotoğraf paylaşılacağını bildirmişti.

Bu açıklama kapsamında, otomobilin bugün paylaşılan ikinci fotoğrafında, yeni detaylar ortaya çıktı.

TOGG, dünkü paylaşımında da yerli otomobilin ön far grubu hakkında fikir vermişti.

Öte yandan, TOGG'un dün öğle saatlerinde açtığı resmi Twitter hesabının takipçi sayısı 24 saatte 85 bin kişiye yaklaştı.

Yerli otomobil 27 Aralık'ta TOGG'un genel merkezinin yer aldığı Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

5 BABAYİĞİT KURDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında 2018 yılında Türkiye'nin otomobilini geliştirmek üzere kuruldu.

TOGG'da 5 şirketin hisse payı yüzde 19 olarak belirlenirken, TOBB'un ise yüzde 5 oranında hissesi bulunuyor.

TOGG'un CEO'luk görevine ise Haziran 2018'de Bosch'un Almanya'daki üst düzey Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.