Yerli otomobilde kritik eşik aşıldı 0:00 / 0:00

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Yerli otomobil geliştirme çalışmalarını sürdüren Togg, elektrikli otomobilin üretim sürecinde önemli bir eşiğin daha aşıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2022 sonunda tanıtılması beklenen C-SUV otomobilin ilk kez gövde üretiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" denildi.

Togg'un Gemlik'teki fabrikasında paylaştığı görsellerde, mühendislerin hazırladığı parçaların turkuaz renkli robotlar tarafından birleştirilerek aracın gövdesinin montajını yapıldığı görülüyor.

ROBOTLAR ALMANYA'DAN

Togg'u üretecek robotlar, Almanya merkezli otomasyon şirketi Kuka'nın imzasını taşıyor. Türkiye ve dünyada birçok otomotiv üreticisine robot tedarik eden Kuka, karoser inşası, boyahane ve montaj gibi hizmetler de sunuyor.

2022 sonunda ilk aracını yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, otomobil satışına ise 2023'ün ilk çeyreğinde başlayacak.

İlerleyen yıllarda yeni modellerini de tüketici ile buluşturacak Togg, portföyünde sedan, hatchback, b-SUV, MPV gibi farklı karoser seçeneklerine de yer verecek.

Togg'un elektrikli otomobilinin bataryası ise Farasis ile ortak kurulan Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. (SIRO) tarafından üretilecek. SIRO'nun TOGG haricinde diğer markalara da batarya tedariki yapmayı hedeflediği kaydediliyor.