Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.093,22 %0,20
        DOLAR 45,3824 %0,06
        EURO 53,5025 %0,04
        GRAM ALTIN 6.816,99 %-0,85
        FAİZ 41,44 %1,94
        GÜMÜŞ GRAM 117,50 %0,28
        BITCOIN 80.649,00 %-0,08
        GBP/TRY 61,8098 %-0,12
        EUR/USD 1,1780 %-0,06
        BRENT 103,44 %2,12
        ÇEYREK ALTIN 11.145,79 %-0,85
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Yerli veri platformu Hardal’a 1.55 milyon dolar yatırım

        Yerli veri platformu Hardal’a 1.55 milyon dolar yatırım

        Erken aşama girişimlere odaklanan uluslararası hızlandırma fonu Simya VC, Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilen Invest101, Maxis Ventures ve Shark and Partners'ın katıldığı yatırım turunda, yerli veri platformu Hardal yatırım aldı. Toplam 1 milyon 550 bin dolar yatırım alan Hardal, bu yatırımla küresel arenada büyümeyi, ekibini genişletmeyi ve yapay zekâ altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli 'Hardal'a 1.55 milyon dolar yatırım

        Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefiyle hayata geçirdiği Simya VC, Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ Teknokent ortaklığıyla kurulan Invest101, Maxis Ventures ve Shark and Partners, yerli veri platformu Hardal’a yatırım yaptı.

        Web, mobil ve CRM verilerini tek noktadan yöneten veri platformu Hardal, bu yatırım turunda toplam 1 milyon 550 bin dolar yatırım aldı. Hardal aldığı yatırımla, global ölçekte büyümeyi, ekibini büyütmeyi ve yapay zekâ altyapısını güçlendirmeyi planlıyor.

        Şirketlerin web siteleri, mobil uygulamaları, CRM ve pazarlama araçlarından gelen verilerini tek bir altyapıda güvenli ve ölçülebilir şekilde toplayıp standartlaştıran Hardal, bu verileri analitik araçlara ve reklam sistemlerine güvenli biçimde aktarıyor. Yapay zekâ ajanları dahil tüm dijital etkileşimleri görünür kılan Hardal, şirketlerin veriyi bütünsel biçimde analiz etmesine imkân tanıyor.

        REKLAM

        "VERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN MERKEZİNDE OLACAK"

        Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirketlerin verilerini toplaması, zenginleştirmesi ve kontrollü şekilde kullanması operasyonel verimlilik ve regülasyon uyumu açısından giderek daha kritik hale geliyor. Bu nedenle veri sahipliği, gizlilik ve yapay zekâ kesişimindeki altyapı girişimlerini önümüzdeki dönemin en önemli teknoloji alanlarından biri olarak görüyoruz. Hardal’ın bu alanda deneyimli bir kurucu ekibe sahip olması, platformun teknik ve ticari açıdan güçlü olmasını sağlıyor.”

        "GLOBALDE HIZLI ÖLÇEKLENECEK"

        Türkiye Kalkınma Fonu YK Üyesi ve CEO’su Dr. Elif Altuğ, şöyle konuştu: “Son dönemde, yapay zekâ alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler, şirketlerin nitelikli büyümesi için veriye dayalı karar alma süreçlerini kritik hale getirdi. Bu nedenle verilerin eksiksiz ve doğru biçimde toplanması hayati önem taşıyor. Hardal’ın bu alanda önemli bir problemi çözdüğünü düşünüyoruz; Türkiye ve Avrupa’da hızla güçlü bir konuma gelirken global ölçekte de hızlı ölçekleneceğine inanıyoruz.”

        "MARTECH ÇÖZÜMLERİ İLE BÜYÜYECEK"

        Maxis Girişim Sermayesi Genel Müdürü Özgür Temel, yatırıma dair görüşlerini şöyle paylaştı: “Maxis olarak geniş bir MarTech girişim yelpazesine sahiptik. Hardal’ın da pazarlama teknolojileri dünyasında ilk ve ana katman olma vizyonu, bunu doğrulayan pazar verileri ve yetkin ekibi ile çok kısa sürede hedeflerine ulaşacak ve global ölçekte adını duyuracak bir girişim olması bu portföyün tamamlanmasında önemli bir anahtar parçaydı. Bu yatırımla da global büyümelerini de hızla artıracaklarını ve MarTech dünyasının vazgeçilmez oyuncularından biri olacaklarını düşünüyoruz.”

        "VERİ YÖNETİMİNİ YENİDEN TANIMLIYORUZ"

        Hardal Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Gürbüzler, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hardal’ı, web, iOS ve Android uygulamalarda yaşadığımız veri kaybı ve ölçümleme zorluklarına çözüm olarak geliştirdik. Veri altyapısının artık yalnızca analitik için değil, yapay zekâ sistemlerini beslemek için de kritik olduğuna inanıyoruz. Globalleşme yolculuğumuzda yatırımcılarımızın deneyiminin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da usulsüz çalıştırıldığı belirlenen 47 yabancı uyruklu kadına sınır dışı; 29 gözaltı

        Ankara'da, yabancı uyruklu kadınları Türkiye'ye getirip usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?