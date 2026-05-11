Yerli veri platformu Hardal’a 1.55 milyon dolar yatırım

Girişim sermayesi fonu 212’nin, erken aşama girişimlere yatırım yapma hedefiyle hayata geçirdiği Simya VC, Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ Teknokent ortaklığıyla kurulan Invest101, Maxis Ventures ve Shark and Partners, yerli veri platformu Hardal’a yatırım yaptı.

Web, mobil ve CRM verilerini tek noktadan yöneten veri platformu Hardal, bu yatırım turunda toplam 1 milyon 550 bin dolar yatırım aldı. Hardal aldığı yatırımla, global ölçekte büyümeyi, ekibini büyütmeyi ve yapay zekâ altyapısını güçlendirmeyi planlıyor.

Şirketlerin web siteleri, mobil uygulamaları, CRM ve pazarlama araçlarından gelen verilerini tek bir altyapıda güvenli ve ölçülebilir şekilde toplayıp standartlaştıran Hardal, bu verileri analitik araçlara ve reklam sistemlerine güvenli biçimde aktarıyor. Yapay zekâ ajanları dahil tüm dijital etkileşimleri görünür kılan Hardal, şirketlerin veriyi bütünsel biçimde analiz etmesine imkân tanıyor.

REKLAM

"VERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN MERKEZİNDE OLACAK"

Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirketlerin verilerini toplaması, zenginleştirmesi ve kontrollü şekilde kullanması operasyonel verimlilik ve regülasyon uyumu açısından giderek daha kritik hale geliyor. Bu nedenle veri sahipliği, gizlilik ve yapay zekâ kesişimindeki altyapı girişimlerini önümüzdeki dönemin en önemli teknoloji alanlarından biri olarak görüyoruz. Hardal’ın bu alanda deneyimli bir kurucu ekibe sahip olması, platformun teknik ve ticari açıdan güçlü olmasını sağlıyor.”

"GLOBALDE HIZLI ÖLÇEKLENECEK"

Türkiye Kalkınma Fonu YK Üyesi ve CEO’su Dr. Elif Altuğ, şöyle konuştu: “Son dönemde, yapay zekâ alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler, şirketlerin nitelikli büyümesi için veriye dayalı karar alma süreçlerini kritik hale getirdi. Bu nedenle verilerin eksiksiz ve doğru biçimde toplanması hayati önem taşıyor. Hardal’ın bu alanda önemli bir problemi çözdüğünü düşünüyoruz; Türkiye ve Avrupa’da hızla güçlü bir konuma gelirken global ölçekte de hızlı ölçekleneceğine inanıyoruz.”

"MARTECH ÇÖZÜMLERİ İLE BÜYÜYECEK"

Maxis Girişim Sermayesi Genel Müdürü Özgür Temel, yatırıma dair görüşlerini şöyle paylaştı: “Maxis olarak geniş bir MarTech girişim yelpazesine sahiptik. Hardal’ın da pazarlama teknolojileri dünyasında ilk ve ana katman olma vizyonu, bunu doğrulayan pazar verileri ve yetkin ekibi ile çok kısa sürede hedeflerine ulaşacak ve global ölçekte adını duyuracak bir girişim olması bu portföyün tamamlanmasında önemli bir anahtar parçaydı. Bu yatırımla da global büyümelerini de hızla artıracaklarını ve MarTech dünyasının vazgeçilmez oyuncularından biri olacaklarını düşünüyoruz.”

"VERİ YÖNETİMİNİ YENİDEN TANIMLIYORUZ"

Hardal Kurucu Ortağı ve CEO’su Barış Gürbüzler, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hardal’ı, web, iOS ve Android uygulamalarda yaşadığımız veri kaybı ve ölçümleme zorluklarına çözüm olarak geliştirdik. Veri altyapısının artık yalnızca analitik için değil, yapay zekâ sistemlerini beslemek için de kritik olduğuna inanıyoruz. Globalleşme yolculuğumuzda yatırımcılarımızın deneyiminin önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”