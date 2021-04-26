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Yerli video iletişim platformu İVME, gerçek zamanlı çeviri özelliğini devreye aldı

Video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformu ile uzaktan öğrenme sistemlerinin özelliklerini tek platformda buluşturan yerli çözüm İVME, Türkiye’de farklı uygulamalara ihtiyaç duymaksızın 10’dan fazla dilde simultane çeviri yapılarak farklı diller üzerinden iletişim kurulmasını sağlayan tercüme özelliğini kullanıcılara sundu.

Yerli video iletişim platformu İVME simultane çeviri özelliğini sundu - Haberler
HABERTURK.COM

Video teknolojileri alanında İstanbul ve Ankara ODTÜ Teknokent ofislerinde 100’ün üzerinde çalışanıyla Ar-Ge faaliyetleri yürüten İVME, farklı ülkelerden temsilcilerin katıldığı online toplantılarda, birden çok yabancı dil konuşulan kongrelerde ve eğitimlerde karşılaşılan dil sorunu için yenilikçi bir çözüm geliştirdi.

Yerli bütünleşik iletişim platformu İVME, farklı katılımcılar için ayrı ayrı çevirmene ve ek bir uygulamaya gerek duymayan yeni özelliğiyle, bu alanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çeviri özelliğini sunan ilk video iletişim platformu olduğunu duyurdu.

10’DAN FAZLA DİLDE ÇEVİRİ

Verilen bilgiye göre İVME’nin simultane çeviri özelliği ile 10’dan fazla dilde online çeviri hizmeti sunuluyor. 2005 yılında kurulan May Siber bünyesinde faaliyet gösteren İVME’nin yeni özelliği, yabancı katılımcıların olduğu online toplantı, kongre, eğitim veya seminerlerde farklı dillerin yaratabileceği iletişim sorununu çözmeye odaklanıyor.

Çeviri özelliğiyle kullanıcılar, online toplantılarını tercih ettikleri dilde eş zamanlı olarak dinleyebiliyor. Platform, kullanıcılara orijinal sesi seçtikleri dilden daha düşük bir ses seviyesinde duyma veya kontrol etme özelliğini de sunuyor.

200 BİNDEN FAZLA KULLANICI

Yüzde 100 yerli sermaye ile geliştirmelerine devam eden ve kamu, finans kuruluşları ve özel sektörde 200 binin üzerinde son kullanıcıya ulaşan İVME’nin simültane çeviri özelliği hakkında bilgi veren Maytech Genel Müdürü Mükremin Sarıer, şunları söyledi:

“İVME olarak Aralık ayında, Türkiye’de bir ilke imza atarak herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç olmaksızın, 80’in üzerinde katılımcılı bir video konferansta, kamera ve mikrofonlar açık halde tüm katılımcıların tek bir ekranda görülebilmesi özelliğini sunduk. Yazılım tabanlı global video konferans sistemlerinde bu sayı 49 ile sınırlı iken İVME olarak, ek bir donanım kullanmadan 80’in üzerinde katılımcıya ait görüntü ve sesi tek ekranda birleştirmeyi başardık. Video iletişim sistemleri arasında bir ilke daha imza atarak kullanıcılarımıza çoklu simultane çeviri özelliğimizi sunduk. Kullanıcılarımız platformumuz üzerinden yaptıkları görüşmelerinde farklı dillerde konuşan kişilerle iletişim kurabiliyor. Simultane çeviri özelliğimizle çevirmenin toplantıya ya da konferansa fiziksel olarak katılımı gerekmediğinden zamandan ve mekandan tasarruf sağlıyoruz. Böylelikle kullanıcılarımız farklı dillerin konuşulduğu online toplantılarda etkili iletişim kurabiliyor, konuşmacılar, dinleyiciler ve çevirmenler ortak paydada buluşabiliyor.”

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