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Yerlilerin hisse varlıkları yüzde 150’nin üzerinde büyüdü  

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı Mart ayı verileri; yerli yatırımcıların finansal varlıklarının son bir yılda yüzde 34 büyüyerek 5.3 trilyon liranın üzerine çıktığını ortaya koydu. TSPB verilerine göre, son bir yılda yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları ise yüzde 152 büyüyerek 2021 yılı Mart ayı sonunda 418 milyar liraya çıktı.  

Yerlilerin hisse varlıkları yüzde 150’nin üzerinde büyüdü  
HABERTURK.COM

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB),2021 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verilerini açıkladı. TSPB tarafından açıklanan veriler, yılın ilk üç ayında yurtiçi yerleşiklerin (yerli yatırımcılar) finansal varlıklarında 31.4 milyar lira artış, yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıklarında ise 56.4 milyar lira düşüş yaşandığını ortaya koydu. TSPB’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)kaynaklarından derleyerek hazırladığı özet finansal piyasa verilerine göre, 2020 yılı sonunda 5.28 trilyon lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart ayı sonu itibariyle 5.31 trilyon liraya yükseldi. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları ise 615.7 milyar liradan, 559.3 milyar liraya geriledi. TSPB verilerine yıllık bazda bakıldığında ise yerli yatırımcıların hisse senedindeki varlıklarındaki artış dikkat çekti. Yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları son bir yılda yüzde 152 oranında arttı.

418 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Borsa İstanbul’da Mart ayında yaşanan düşüşe rağmen, yılın ilk çeyreğinde yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en hızlı büyüme,varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymetlerin ardından (yüzde 10,6) hisse senedi varlıklarında yaşandı. TSPB verilerine göre, geçen yılsonunda 380.8 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, yüzde 10oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Bu tutarın 132 milyar lirası kurumsal, 239 milyar lirası ise bireysel yatırımcılara ait. 2020 yılı sonunda yaklaşık 2 milyon olan Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında bakiyeli yatırımcı sayısı, halka arzların eşit dağıtımlı olmasının da etkisiyle 2021 Nisan başında 2.5 milyonu aştı. TSPB verilerine göre, 2020 yılı sonunda 1.4 milyon olan hisse senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı ise bu yılın Şubat ayı sonunda 1.6 milyonun üzerine çıktı. Geçen yılsonunda 31.3 milyar lira olan yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları, yüzde 10,6 oranında artarak 2021 yılı Mart ayı sonunda 34.6 milyar liraya çıktı. 2020 yılının ilk çeyreğinde yerli yatırımcıların sermaye piyasaları varlıkları artarken döviz tevdiat hesapları ise geriledi. 2020 yılı sonunda 1.79 trilyon lira olan yerli yatırımcılara ait döviz tevdiat hesapları 3 ayda 55 milyar lira düşerek, 2021 yılı Mart sonunda 1.73 trilyon liraya geriledi.

BİR YILDA YÜZDE 134

TSPB verilerine Mart 2020 ve Mart 2021’i kapsayan bir yıllık bazda bakıldığında ise Türkiye’de yerleşik kurumsal ve bireysel yatırımcıların finansal varlıklarının yüzde 34 büyüyerek 3.96 trilyon liradan 5.31 trilyon liraya çıktığı görülüyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, son bir yılda yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek büyüme ise yüzde 152 oranında artışla hisse senedi varlıklarında yaşandı. Geçen yıl Mart sonunda 166.2 milyar lira olan yerli yatırımcıların hisse senedi varlıkları, bu yılın Mart ayı sonunda 418.1 milyar liraya çıktı. Sözkonusu dönemde yerli yatırımcıların varlığa dayalı menkul kıymet ve varlık teminatlı menkul kıymet varlıkları yüzde 73, DTH varlıkları yüzde 36, devlet iç borçlanma senedi varlıkları yüzde 35 artarken, varant ve sertifika varlıkları yüzde 28 oranında geriledi.

YABANCININ VARLIĞI 56.4 MİLYAR

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından açıklanan 2021 yılı Mart ayı özet finansal piyasa verileri, yurtdışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcılar) finansal varlıklarının bu yılın ilk çeyreğinde 56.4 milyar lira (yüzde 9,2 oranında) gerilediğini gösteriyor. 2020 yılı sonunda 615.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, 2021 Mart sonu itibariyle 559.3 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların finansal varlıkları içerisinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 15 ile en hızlı düşüş hisse senedi varlıklarında yaşandığını ortaya koyuyor. Geçen yılsonu itibariyle 361.7 milyar lira olan yabancı yatırımcıların 2021 Mart sonu itibariyle hisse senedi varlıkları 308.6 milyar liraya geriledi. Veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarında Merkez Bankası başkanının değiştiği Mart ayında hızlı bir düşüş (yüzde 9) yaşandığını gösteriyor.

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları son bir yılda ise yüzde 24 oranında büyüdü. TSPB verilerine göre, 2020 yılı Mart sonu itibariyle 451 milyar lira olan yabancı yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın Mart ayı sonu itibariyle 559.3 milyar liraya yükseldi. TSPB verileri, söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların hisse senedi varlıklarının yüzde 40.8 büyüdüğünü gösteriyor.

VATANDAŞIN TOPLAM VARLIĞI 5.3 TRİLYON LİRA

Finansal Varlıklar (Milyon TL)

2020/3

2020/12

2021/3

Yurtiçi Yerleşikler

3.962.546

5.280.975

5.312.416

TL Mevduat*

1.292.884

1.498.053

1.515.950

Döviz Tevdiat Hesabı*

1.274.642

1.788.982

1.733.800

Devlet İç Borçlanma Senedi

867.387

1.156.751

1.170.256

Eurobond (Kamu)

187.272

252.524

266.500

Eurobond (Özel)

56.713

75.710

80.028

Pay Senedi

166.187

380.788

418.121

Özel Sektör Borçlanma Aracı

97.083

96.527

92.861

VDMK+VTMK

19.951

31.269

34.594

Varant+Sertifika

427

372

307

Yurtdışı Yerleşikler

451.001

615.742

559.337

TL Mevduat*

32.042

38.793

41.162

Döviz Tevdiat Hesabı*

132.321

146.502

142.270

Kıymetli Madenler Depo Hesapları*

2.118

3.987

4.225

Devlet İç Borçlanma Senedi

62.986

63.016

60.910

Pay Senedi

219.146

361.667

308.558

Özel Sektör Borçlanma Aracı

1.390

1.079

1.145

VDMK+VTMK

998

699

1.068

Toplam

4.413.547

5.896.717

5.871.753

*Katılma hesapları dâhildir.

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