Yeşil elmanın faydaları 0:00 / 0:00

Hem düşük kalorili hem de oldukça lezzetli Yeşil Elma Faydalarını ne kadar biliyorsunuz? Vücudumuz için gerekli olan vitaminleri ve mineralleri doğal yoldan alabilmek için meyveleri ve sebzeleri bol bol tüketmek gerektiğini biliyoruz. Yeşil Elma da her gün tüketebileceğimiz faydalı meyvelerin arasında yer alıyor.

Yeşil Elma Neye İyi Gelir?

Yeşil elmayı isterseniz her gün ara öğün olarak isterseniz suyunu sıkıp meyve suyu olarak tüketebilirsiniz. Lifli ve bol mineralli yapısıyla Yeşil Elma Faydaları şöyle sıralanabilir:

Yeşil elma kalp damar sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Kan basıncını dengeleme özelliği gösteren yeşil elma, kalp damar hastalıklarının oluşma ihtimalini azaltır.

Yeşil elma ağız ve diş sağlığı açısından da tercih edilebilen meyvelerdendir. Düzenli yeşil elma tüketilmesi durumunda dişlerde çürümelerin önüne geçilebilir ve daha da önemlisi ağız içinde meydana gelen iltihapların giderilmesine ve ağız kokusunun önlenmesine de yardım eder.

Yeşil elma bunların yanında bir de anti bakteriyel özelliği ile öne çıkar. İnsan vücudundaki enfeksiyonların temizlenmesinde görev oynayan yeşil elma özellikle idrar yolu enfeksiyonu problemi yaşayanlara tavsiye edilir çünkü idrar yolu enfeksiyonların kolay iyileşmesini sağlar.

Yeşil elma vitaminler bakımından da oldukça zengindir. Özellikle C vitamini, A vitamini ve protein bakımından depo görevi gören yeşil elma bu özellikleriyle saç sağlığı açısından da fayda sağlar. Saçlarınızın ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve mineralleri düzenli yeşil elma tüketerek temin edebilir, böylelikle kurumuş ve yıpranmış saçlarınızın canlanmasına yardım edebilirsiniz.

A vitamini zengini yeşil elmanın tek faydası saça da değil tabii. Göz sağlığı açısından da olumlu etkileri ile dikkat çeken yeşil elma gözün retinasının yapısını korumakla kalmayıp gözlerdeki hücrelerin yıpranmasını önler.

Yeşil elmanın lifli yapısı böbrek sağlığı açısından da faydalıdır. İdrar yollarının sorunsuz çalışmasına yardım eden yeşil elmanın böbreklere iyi geldiği ve idrar yolu fonksiyonlarını iyileştirdiği bilinir.

Yeşil Elma Zayıflatır Mı?

Lifli yapısı ve ekşi tadıyla öne çıkan yeşil elma, tek başına kilo verdirmese de doğru bir diyette ara öğün olarak kullanıldığında yağ yakımını hızlandırır ve kilo verme sürecine yardım eder.

Yeşil Elma Cilde Faydaları Nedir?

Yeşil elma doğal bir antioksidan zenginidir. Yeşil elmada bulunan antioksidan maddeler ciltteki toksinlerin arındırılmasına ve yaşlılık belirtilerinin temizlenmesine yardım eder.

Yeşil Elma Yüze Faydaları Neler?

Yeşil elmanın cildi canlandırdığından ve yaşlanma belirtilerini iyileştirdiğinden bahsetmiştik. Düzenli yeşil elma tüketimi ile yüzünüzdeki yorgunluk ifadesinden de kurtulmak mümkün.

Hamilelikte Yeşil Elma İyi Gelir Mi?

Hamilelikte yeşil elma tüketilmesinin her hangi bir sakıncası olmamakla beraber hamilelikte tüketilen yeşil elma hem bebeğin hem de annenin sağlığı için oldukça faydalıdır.

Yeşil Elma Zararları Neler?

Yeşil elmanın herhangi bir zararı bulunmamaktadır ancak günde bir ya da iki taneden fazla elma tüketmek her besinin fazlası tüketildiğinde olduğu gibi mide bulantısı ya da şişkinlik yapabilir.