Yeşil Pasaport Alma Şartları Nelerdir? Yeşil Pasaport Nedir, Kimlere Verilir?

Yeşil Pasaport Nedir?

Yeşil pasaport, Türkiye Cumhuriyeti devleti adına görev yapan veya belirli statülere sahip kişilere verilen, 5 yıl süreyle geçerli özel bir pasaport türüdür. Pasaportun rengi dış kapağında yeşildir ve bu yüzden halk arasında “yeşil pasaport” olarak anılır. Hususi damgalı pasaport, Diplomatik (siyah) ve Hizmet (gri) pasaporttan sonra en ayrıcalıklı pasaportlardan biridir.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?

Yeşil pasaport alabilecek kişilerin listesi, 5682 sayılı Pasaport Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu kapsama giren kişiler şunlardır:

1., 2. ve 3. dereceden devlet memurları ve diğer kamu görevlileri

Kadro derecesi itibarıyla bu derecelerde görev yapan ve halen görevde bulunan memurlar ile bu görevlerden emekli olanlar.

TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar

Milletvekilliği ya da bakanlık görevinden ayrılmış kişiler bu haktan yararlanabilir.

Belirli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank gibi kamu sermayesi bulunan kurumlarda kadro derecesi uygun olanlar.

Emekliler ve Dul Yetimler

Yukarıda belirtilen görevlerden emekli olanlar, aynı şekilde bu görevlerde bulunan kişilerin vefatı durumunda dul eşleri ve yetimleri de bu haktan faydalanabilir.

İhracatçılar ve belirli özel sektör çalışanları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) veya bağlı birlikler tarafından belirlenen kriterlere uyan ihracatçılar (son üç yılda belirli bir ihracat hacmini geçenler).

TOBB, DEİK, OSB gibi kurumların üyeleri özel koşullar altında bu haktan yararlanabilir. Yeşil pasaport sahibi kamu görevlilerinin belirli yaşa kadar olan çocukları 25 yaşını geçmemiş, bekar, öğrenci olan çocuklara da ebeveyn üzerinden yeşil pasaport verilebilir. Yeşil Pasaport Almak İçin Gerekli Şartlar Yeşil pasaport alabilmek için kişilerin bazı yasal ve idari şartları sağlaması gereklidir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Gerekli görevde çalışıyor olmak veya görevden emekli olmak Sabıka kaydının temiz olması Herhangi bir vergi borcu ya da adli kısıtlamaya tabi olmamak Varsa önceki pasaportların iade edilmiş olması Öğrenci çocuklar için öğrenim durumunu gösteren belge Yeşil Pasaport Başvurusu Nasıl Yapılır? Yeşil pasaport başvurusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Adayların şu adımları takip etmesi gerekir: e-Devlet üzerinden başvuru randevusu alınır. Gerekli belgeler hazırlanır: Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı 2 adet biyometrik fotoğraf Eski pasaport (varsa) Çalışanlar için kurum onay yazısı Emekliler için emeklilik belgesi Öğrenci çocuklar için öğrenci belgesi Harçsız pasaport defter bedeli ödeme dekontu

Randevu günü nüfus müdürlüğüne gidilerek parmak izi verilir ve başvuru tamamlanır. Pasaport başvurusunun ardından yaklaşık 1 hafta içinde PTT aracılığıyla başvuru sahibine ulaştırılır. Yeşil Pasaportun Avantajları Nelerdir? Vizesiz Seyahat: Yeşil pasaport, Schengen Bölgesi ülkeleri başta olmak üzere 150’ye yakın ülkeye vizesiz giriş imkânı sağlar. Bu durum hem iş hem de turistik seyahatleri kolaylaştırır. Vize Ücretinden Muafiyet: Vize başvuru ücreti ödenmez. Konsolosluk masrafları ve belge toplama süreci ortadan kalkar. Uzun Süreli Geçerlilik: Genellikle 5 yıl süreyle düzenlenir. Süresi dolan pasaportlar, yenileme işlemiyle tekrar alınabilir. Hızlı Sınır Geçişi: Birçok ülkede diplomatik geçiş kapılarından hızlı geçiş imkânı tanınır. Yeşil Pasaportta Dikkat Edilmesi Gerekenler Pasaport sahibi yurtdışında vize muafiyetini kötüye kullanmamalı, yasal süreden fazla kalmamalıdır. Öğrenci çocuklar eğitim görmeyi bıraktığında veya 25 yaşını doldurduğunda pasaportu iade etmelidir. Kamu görevinden ayrılanlar, görevden istifa edenler veya işten çıkarılanlar yeşil pasaport haklarını kaybeder.