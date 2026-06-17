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        Haberler Gündem "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiası yalanlandı

        DMM, "AP'nin Türkiye raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'ye yönelik son raporuyla yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasını yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiası yalanlandı

        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kasıtlı bir gündemle ve hakkaniyetten uzak bir değerlendirmeyle hazırlandığı açıkça görülen AP Türkiye raporunda, hususi (yeşil) pasaport sahiplerinin mevcut vizesiz seyahat haklarını kısıtlayan, engelleyen ya da ortadan kaldıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın yeşil pasaportla sahip olduğu vizesiz seyahat haklarında hiçbir değişiklik yaşanmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeyi, dezenformasyon yaymayı ve vatandaşlarımız arasında asılsız bir endişe yaratmayı amaçlayan içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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