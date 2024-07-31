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        Haberler Bilgi Magazin Yeşil Yol (The Green Mile) uyarlama mı, ne zaman ve nerede çekildi? Yeşil Yol filmi konusu ve oyuncuları

        Yeşil Yol filmi konusu: İşte film hakkında tüm merak edilenler

        Yeşil Yol (The Green Mile) filmi, vizyona girdiği yıl birçok ödül kazanarak dönemin öne çıkan yapımlarından biri olmuştur. Başrollerinde Tom Hanks ve David Morse'nin yer aldığı film, Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, "Yeşil Yol filminin konusu nedir, gerçek bir hikayeye mi dayanıyor? Yeşil Yol filminde kimler rol alıyor?" İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:01
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        Stephen King'in The Green Mile adlı romanından uyarlanan Yeşil Yol, 5 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerle yeniden buluşacak. 1999 yılında Frank Darabont'un yönetmenliğinde ve senaristliğinde sinemaya aktarılan bu film, unutulmaz bir yapım olarak hafızalarda yer edinmiştir. Yeşil Yol'un konusu ve oyuncu kadrosu hakkında merak edilen tüm detaylar...

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        YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar.

        Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

        YEŞİL YOL FİLMİ GERÇEK Mİ?

        Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor.

        Yeşil Yol filmi dünyaca ünlü roman yazarı Stephen King tarafından kaleme alınan aynı isimli romandan esinlenerek yapılmış bir filmdir. Roman, kaynağını 1950'li yıllarda ABD'de yaşanmış gerçek bir hikayeden alıyor. Hikayenin başrol kahramanı filmde de olduğu siyahi bir kader mahkumudur. Aslında mahkum demek ne kadar doğru bilinmez; çünkü hikayenin 14 yaşındaki kahramanı yaklaşık 60 yıl sonra yapılan yeniden yargılamada masum çıkmış bir isimdir. Irkçılığın, siyahi düşmanlığının en üst düzeyde olduğu dönemlerde, iki küçük beyaz kızı öldürmekle suçlanan siyahi 14 yaşındaki bir çocuk, dünyanın gözleri önünde idam edilmişti.

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        YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI

        Oyuncu Rol
        Tom Hanks Paul Edgecomb
        David Morse Brutus 'Brutal' Howell
        Bonnie Hunt Jan Edgecomb
        Michael Clarke Duncan John Coffey
        James Cromwell Hal Moores
        Michael Jeter Eduard 'Del' Delacroix
        Graham Greene Arlen Bitterbuck
        Doug Hutchison Percy Wetmore
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